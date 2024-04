Justo Zaragoza, director del Grupo Educación al Futuro (GEF), explicó a Gestión que la inteligencia artificial (IA) generativa está siendo vista por las universidades como una herramienta vital para la enseñanza, que ha permitido la actualización de planes de estudio, incluso, se están creando nuevas carreras ligadas a esta actividad ante la creciente demanda laboral.

A la fecha, cinco casas de estudios ya cuentan con carreras relacionadas a la IA de un total de 93 universidades, entre públicas y privadas, entre las que se encuentran la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); Esan; Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC); Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad César Vallejo, aclaró el experto.

Es que la implementación de herramientas de IA en los centros de estudios es relativamente reciente, tomando en cuenta que, en principio, generó temor entre los docentes, que miraban con cierto recelo a la IA, al percibirla como una competencia. No obstante, esta reticencia inicial cambió. “Es vital que los docentes sepan el uso de este instrumento que está brindándoles apoyo, por ejemplo, en la formulación de exámenes, además fomenta el desarrollo del sentido crítico entre los estudiantes. Cada vez más universidades están apoyándose en la IA”, dijo.

En ese contexto, Zaragoza consideró que si bien -por ahora- solo cinco las universidades desarrollan carreras relacionadas a la IA, la oferta podría duplicarse en el mediano plazo (cinco años), acorde a la demanda laboral. “Algunas casas de estudios están incluyéndola como curso para diversas carreras. Otras, en cambio, están creando nuevas carreras en temas vinculados como ingeniería de ciberseguridad; ingeniería mecatrónica; ingeniería de telecomunicaciones; biomédica; administración de negocios digitales, entre otras”, señaló.

El experto señaló que hay una transformación hacia lo digital a nivel educativo, es por ello que a inicios de año, tanto universidades como institutos desarrollan su plan digital. “Con ello se establece políticas para implementar el adecuado uso de la IA, e incluso permite a los catedráticos detectar su mal uso por parte de estudiantes, por ejemplo, en plagios. Para ello es vital que lo sepan usar”, acotó.

Demanda en alza

El especialista consideró que la demanda por carreras tecnológicas es creciente, triplicándose desde pandemia, lo que está fomentando la creación de carreras de IA. Prueba de ello es que en 2022, de acuerdo al portal Ponte en Carrera del Ministerio de Educación (Minedu), entre las carreras más demandadas por los estudiantes se encuentran ciencia de datos; ingeniería de sistemas; de telecomunicaciones; mecánica; ciberseguridad e ingeniería de software, sobre las tradicionales.

“La pandemia ha sido un acelerador de la transformación digital. La IA ya existía, pero solo académicamente. El desarrollo del chatGPD, entre otras herramientas, ha hecho que el uso de la IA crezca exponencialmente”. manifestó Zaragoza.

A la par de las universidades, la oferta educativa de los institutos también está abriéndose paso a la IA. Un ejemplo de los que ya la aplican son: Cibertec; Toulouse; Isil; Certus; entre otros. aunque no pasa los mismo en los institutos que dependen del Estado “No ha habido una política sostenida y de modernización, ya que todavía ofrecen carreras generalistas que no aportan valor a los estudiantes”, puntualizó.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.