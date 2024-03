No son preguntas retóricas. De hecho, unos pocos días después del lanzamiento la respuesta de muchos usuarios quedó expresada en forma de noticia, pues en Estados Unidos empezaron a reportarse numerosas devoluciones del producto por parte de clientes que, evidentemente, no quedaron satisfechos, o que quizá luego de probarlo un poco pensaron mejor y vieron que había maneras más provechosas de gastarse ese dinero. Las reseñas tampoco tardaron en llegar, también por cientos, y en general presentan opiniones matizadas: no se discuten la calidad del hardware, la potencia del dispositivo o lo que es capaz, al menos en teoría, de hacer; pero sí se cuestionan aspectos relacionados con la experiencia del usuario, que, al menos para Apple, siempre han sido cruciales.

La firma no ha informado respecto a las devoluciones reportadas y tampoco se ha ocupado hasta el momento de responder las críticas, que no son pocas. Estamos hablando de un aparato que en realidad es un computador —tiene un procesador M2—, que pesa más de medio kilogramo y que debe llevarse pegado a la cara, sujeto con bandas elásticas. Y que, además, debe estar conectado permanentemente a una batería externa. Sin embargo, son muchos los expertos que ven en él un desarrollo importante en el campo de lo que Apple denomina “computación espacial” y el resto del mundo llama “realidad mixta”; es decir, la suma de realidad virtual y realidad aumentada. “El lanzamiento de este producto implica un significativo avance, ya que ofrece una experiencia inmersiva de alta calidad visual, interactiva y personalizable”, opina Ricardo Garza, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de Softtek. Y agrega: “Es una revolución en la computación espacial”.

Garza es capaz de enumerar una serie de aplicaciones empresariales para el Vision Pro en campos tan diversos como la educación, los servicios de salud, los bienes raíces, el turismo y el retail. Con él se pueden crear experiencias inmersivas sumamente impresionantes, ya sea para generar aprendizajes, capacitar personal en tareas complejas o hacer recorridos virtuales por una tienda, una galería, un museo o un inmueble. Pero no todos los entendidos comparten ese entusiasmo, y hay quienes consideran que Apple ha cometido un error. Es el caso de Daniel Falcón, CEO de Neo Consulting. “Tiene serios problemas. Apple ha tratado de poner muchas cosas en un solo dispositivo y terminó construyendo un monstruo, un Frankenstein”, afirma. En su opinión, la intención de crear un solo aparato que ofrezca realidad aumentada y realidad virtual ha dado como resultado un gadget pesado e incómodo, que proporciona una pobre experiencia de usuario. Y remata: “Si Steve Jobs estuviera vivo, no habría aceptado lanzar un producto tan desastroso”.

Características del Apple Vision: En cuanto a hardware, no hay discusión: el Apple Vision Pro es el dispositivo de realidad mixta más potente del mercado. Ricardo Garza, de Softtek, menciona algunas particularidades en las que saca ventaja a su competencia.

¿Paso en falso?

Tratándose del primer artículo de una nueva línea, es lógico pensar que Apple efectuará mejoras y ajustes en siguientes lanzamientos. Los expertos esperan en un futuro cercano versiones “no pro”, con capacidades reducidas, precios más accesibles y seguramente más ligeras. La experiencia de anteriores productos, como el Apple Watch, da cuenta de que la empresa es capaz de adaptarse a los usos que dan las personas a sus dispositivos y ajustar, en consecuencia, tanto los diseños como su narrativa.

Pero el punto central de la crítica de Falcón va más allá, y es que este lanzamiento confirma que Apple ha errado apostando por la computación espacial cuando el campo en el que ahora se está generando valor a ritmo vertiginoso es el de la inteligencia artificial (IA) generativa. En ese espacio, otros gigantes tecnológicos le han sacado ventaja. “Apple está atrasado en IA, invirtió demasiado en la tecnología de los Vision Pro y ha sido una decisión estratégica equivocada”, opina Falcón. Esto sirve para explicar por qué el desempeño de la acción de Apple ha sido relativamente discreto en los últimos 12 meses, de explosivo crecimiento en el sector tecnológico.

La gerencia de Apple está, desde luego, al tanto de esas inquietudes. En la earnings call del 28 de febrero, Tim Cook adelantó que este año la empresa presentará novedades importantes en cuanto a IA generativa. Esto es consistente con los trascendidos publicados en diversos medios especializados, que aseguran que Apple está dejando de lado su proyecto de desarrollar vehículos eléctricos y virando hacia la mencionada tecnología. Según Bloomberg, la compañía ya destina más de mil millones de dólares por año a proyectos relacionados con IA generativa.

Volviendo a los Vision Pro, queda por ver cuál será su verdadero impacto, cuáles serán los usos que les darán sus compradores y si lograrán imponerse en una categoría en que antes ya fracasaron artilugios como los Google Glass. Además, hay otros dispositivos —como los Meta Quest— que ofrecen experiencias similares a una fracción del precio. Sobre su llegada al mercado peruano, no hay fecha definida. Preguntamos en iShop y nos dijeron que no tienen previsto traerlos, al menos de momento.

SOBRE EL AUTOR Jaime Cordero Licenciado en periodismo y magíster en Ciencias Políticas. Se desempeña como periodista y editor freelance para publicaciones peruanas y extranjeras. Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Científica del Sur.