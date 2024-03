Fernando Barrios, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) institución que agrupa a 14 universidades privadas, detalló a Gestión que el panorama recesivo generó el último año que los ratios de morosidad y deserción repunten en dos dígitos, una cifra no observada desde la pandemia. “Esta situación se generó por problemas económicos, además se observó que los alumnos hicieron una pausa y no llevaron todos los créditos académicos, sino que se adecuaron según su presupuesto”, detalló.

Para este año, consideró que la morosidad bajaría a un dígito, tomando en cuenta que las proyecciones económicas para este año son superiores al 2023 y se espera un crecimiento limitado, aunado al hecho de que no se proyecta un incremento sustancial de las pensiones universitarias para el 2024, la que será “marginal, por debajo de la inflación o al rango inflacionario”. “Tras pandemia, las universidades privadas han aumentado tarifas dos años después, menor a la tasa de inflación”, agregó.

Inversiones esperadas en universidades

El vocero de la Fipes precisó que las universidades, a la par de destinar recursos para mejoras en sus cimientos, están destinando presupuesto en ampliar su infraestructura tecnológica, lo que genera expectativa por un mejor servicio por parte de los alumnos. Recordó que el Estado peruano por este concepto destinó más de S/ 100 millones a favor de las universidades públicas en pandemia para adecuar sus sistemas a los nuevos requerimientos.

“Las inversiones realizadas en materia tecnológica por las universidades privadas es superior a esta cantidad, si tomamos en cuenta que más del 70% de la matrícula corresponden a estas instituciones. Si se considera el equipamiento tecnológico, simuladores, servicios de internet, aulas híbridas, laboratorios virtuales, entre otros, las universidades destinarán entre 10% y 15% de sus ingresos en infraestructura tecnológica”, acotó.

Estas mejoras están siendo afectadas por las recientes regulaciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) que ha prohibido la educación virtual al 100% en los programas de pregrado de las universidades, sin tomar en consideración que 63% de los alumnos de pregrado estudian y trabajan, en opinión del representante de la Fipes.

Y en los institutos, ¿cuál es el panorama?

Andrés Oblitas, gerente general de Asiste Perú que agrupa a 24 instituciones educativas entre institutos y escuelas superiores, indicó que la recesión también impacto a su sector, registrándose un incremento de apenas un dígito en número de alumnos en 2023 en relación al 2022, llegando 620,000 estudiantes matriculados “Para el año 2024 proyectamos un crecimiento de dos dígitos en la matrícula, por encima del 10%”, afirmó.

A diferencia de las universidades, no se observó un avance en 2023 de la morosidad, debido a que las pensiones son mucho menores, oscilando en un rango que va desde S/ 300 y por encima de S/ 1,000 al mes. No obstante, señaló que se esperaría un incremento para este año “muy marginal, que no llegará afectar al público objetivo, principalmente de los segmentos socioeconómico B- y C+”.

En materia de inversiones, refirió que la mayor parte aconteció en 2019 con miras al proceso de licenciamiento impulsado por el Ministerio de Educación (Minedu) hasta que en 2020 se interrumpió este proceso hasta 2022. En 2023 empezó a vencerse los licenciamientos de los que la obtuvieron, por lo que este año los institutos superiores están destinando recursos para renovar sus permisos, con mejoras en infraestructuras, y en la ampliación de la oferta educativa.

Se tiene previsto un incremento no menor al 30% de los programas de estudios entre fines 2024 e inicios 2025. “Con nuevos cursos y ampliando los que tienen mayor demanda”, subrayó. De los 1,108 institutos peruanos, apenas 115 están licenciadas por el Minedu, de los cuales 40 ya han renovado su licenciamiento, mientras que 75 están en proceso. Para el representante de Asiste Perú el reto es lograr que la mayoría obtenga el licenciamiento, que asegura condiciones de calidad óptimas en materia académica e infraestructura.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.

