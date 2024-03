Como se recuerda, los cambios en la modalidades de educación superior ya se venían dando desde finales del 2023, cuando se emitieron dos dispositivos legales. La Resolución del Consejo Directivo 033-2023-SUNEDU/CD (del 29 de noviembre), donde se dispuso que los programas de pregrado a distancia o no presenciales tienen un límite máximo de 80% de créditos, con un 20% de presencialidad. De esta manera, los estudiantes tenían que volver al campus, pese a que desde el 2020 eligieron la modalidad virtual.

Luego, fue a través de la Resolución del Consejo Directivo 138-2022-Sunedu/CD (del 14 de diciembre) que se eliminó la excepción que permitía a las instituciones ofrecer programas a distancia exclusivamente para personas mayores de 24 años.

Ahora, sobre lo dispuesto este año, ninguna universidad del Perú podrá ofrecer estudios de pregrado 100% virtuales, a partir del periodo académico 2024 (previsto en centros de estudios superiores privados entre la segunda quincena y el final de marzo, mientras en los públicos prevén el retorno a las aulas en la primera semana de abril). Ello se encuentra respaldado en la Resolución del Consejo Directivo 00006-2024-Sunedu-CD, publicada el 26 de febrero de este año.

Vale precisar que esta última resolución (Resolución 00006-2024-Sunedu-CD) de la Sunedu , sobre la prohibición de ofrecer programas 100% online, solo aplica para pregrado. De esta manera, a nivel posgrado (maestrías, doctorados o las especializaciones) aún se mantiene esa modalidad .

Además, precisar que el fin de la virtualidad total en pregrado se aplica desde el año pasado, debido a que se dispuso solo un 80% desde noviembre . Por ello, las casas de estudios han ido cumpliendo de forma progresiva esta medida.

“La virtualidad no ha desaparecido”, según la Sunedu

Carlos Mesía, Jefe de Asesoría Jurídica de la Sunedu, aclaró que el organismo de supervisión no ha eliminado la modalidad virtual en las universidades. Remarcó que lo dispuesto es una virtualidad del 80% y una presencialidad del 20%.

“La virtualidad no ha desaparecido. Creo que ha habido un mal entendimiento con el comunicado que nosotros hemos emitido. Lo único que se ha modificado desde el mes de noviembre (con el dispositivo) es que la virtualidad tiene que tener un componente de presencialidad. Desde la época de la pandemia esa presencialidad era el 10%, ahora ha subido al 20%”, manifestó a RPP.

Para la Sunedu, la decisión responde a la necesidad de continuar garantizando la calidad del aprendizaje, con el compromiso de las universidades de mantener una adecuada infraestructura educativa.

Agregó que busca garantizar que los estudiantes universitarios tengan acceso a una formación presencial que fomente el desarrollo de habilidades prácticas, el trabajo en equipo y la interacción directa con sus docentes y compañeros.

La Sunedu sostiene que hubo un mal entendido con el anuncio de la prohibición de ofertar programas de pregrado 100% online . (Foto: gob.pe)

Las universidades responden

Respecto a la prohibición de ofrecer y admitir estudiantes en programas de pregrado con un componente 100% virtual, un grupo de universidades privadas expresaron su cuestionamiento a la medida, pero expresaron que se adecuarán a la misma como corresponde. Sin embargo, la mayoría coincidió en que esta disposición provoca desconcierto y preocupación.

UPC

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) calificó de contradictoria e irregular esta disposición. En esa línea, recordó que el 100% de virtualidad fue autorizado por la misma Sunedu.

“La UPC agotará todas las instancias necesarias para buscar revertir esta decisión, la cual no tiene ningún sustento legal, además de estar en contra del esfuerzo de dar accesibilidad a una educación de calidad a miles de jóvenes peruanos”, indicó en un comunicado.

“Lo que se debe asegurar es que la calidad de educación entregada sea óptima en cualquier modalidad, más no prohibir la modalidad de la misma. Esto significa ir en contra de la tendencia internacional que promueve la inclusión, cierra brechas y democratiza la educación de calidad”.

Cayetano Heredia

Enrique Castañeda, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), dijo a Gestión que la Sunedu con esta medida está haciendo retroceder el sistema de enseñanza. Sostuvo que la modalidad virtual ha sido probada como útil para mejorar los niveles educativos.

Comentó que la citada casa superior educativa dicta el curso Educación Intercultural Bilingüe desde el 2014, donde participan estudiantes que provienen de otras regiones, y que hablan quechua y aymara. Debido a la pandemia del COVID-19 empezó a ofrecer este programa en la modalidad semipresencial y virtual, pero tras los cambios ahora se debe cumplir solo con un 80% de virtualidad.

“Deducir que no se puede aplicar la virtualidad en esa población es prácticamente condenar a un mayor atraso y no dar oportunidades a una mayor cobertura de estudiantes que puedan usar la virtualidad. Ahí, se estaría afectando la educación a sectores que requieren una atención urgente para mejorar el sistema educativo”.

Castañeda, además sostuvo que eliminar el 100% de virtualidad en los programas de pregrado pone en desventaja al sistema universitario peruano frente a otros programas del mundo como España, México, Colombia y Estados Unidos .

“Las mismas universidades americanas han ingresado al mercado latinoamericano y son programas 100% virtual. Entonces, es un despropósito lo que está haciendo la Sunedu. Estaría afectando a las universidades peruanas. Nos estaría poniendo en desventaja competitiva frente a las universidades del mundo”, añadió.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia es una de las casas de estudio superior que se muestra en contra de la eliminación de los programas 100% virtuales en pregrado. (Foto: UPCH)

Respecto al desconcierto que genera esta medida, el rector de la UPCH explicó que temen que esto alcance a nivel posgrado , donde aún sí se aplica el 100% de virtualidad en algunos programas . No obstante, comentó que ahora los cambios a nivel pregrado causan “un mensaje negativo” a los estudiantes que emprendieron estudios virtuales en el 2020.

“El impacto es muy serio. Entonces, una universidad extranjera que dicta esos programas de manera virtual, ¿lo va a validar o no lo validar la Sunedu? Va a crear un desconcierto y un temor tremendo”.

El representante de la UPCH afirmó que el uso de diversas tecnologías en la educación virtual brinda un aprendizaje significativo para el alumno, que puede ser mucho más valioso que una clase presencial. “Está juzgando la herramienta más que el fondo, que es la calidad. Y la calidad se da en ambos: presencial y virtual. Si en presencial la calidad es mala, el producto educativo es malo”.

“Estamos viendo grandes retrocesos en el sistema de regulatorio de la educación y lamentablemente este es otro retroceso más. Nosotros sí decimos las cosas claras y no tenemos ningún temor”.

Castañeda dijo que la UPCH -que forma parte del consorcio de universidades con la Universidad de Lima, la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad del Pacífico- podrían emitir una pronunciamiento público.

Universidad Privada del Norte

La Universidad Privada del Norte (UPN) señaló que acatarán la norma de ya no ofrecer el 100% de educación virtual.

Pero, expresó su rechazo y su profunda preocupación ante esta decisión que “afecta la democratización y el acceso a una educación de calidad a miles de jóvenes peruanos que de otra manera no podrían realizar estudios superiores”.

“Desde la UPN consideramos que esta decisión no tiene ningún sustento legal, por ello, agotaremos todas las instancias necesarias para buscar revertirla”.

Universidad Continental

Emma Barrios, vicerrectora Desarrollo y Aprendizaje Digital de la Universidad Continental, calificó de ilegal la medida de eliminar el 100% de programas online en pregrado. En esa línea, recordó que la modificatoria de la Ley Universitaria del 2020, define que hay tres modalidades de estudio: presencial, distancia y no presencial.

“Esta norma [Resolución 00006-2024-Sunedu-CD] realmente da la espalda a miles de personas en el país que necesitan una propuesta educativa a distancia precisamente porque viven en lugares alejados, porque trabajan, y porque es la inversión de tiempo y esfuerzo que implica movilizarse para la presencialidad. Esto [eliminar la virtualidad al 100%] les impide ejercer sus funciones con el trabajo, la familia y estudiar”, expresó a Gestión.

“En nuestra realidad miles de millones de personas que trabajan quieren terminar una segunda carrera o estudios porque una educación totalmente presencial no respondió a sus necesidades ”.

Barrios Ipenza detalló que, la Universidad Continental tras ser licenciada por la Sunedu , comenzó con ocho programas a distancia y ahora por la demanda cuenta con 12 . Afirmó que la tendencia de la modalidad virtual es fuerte y ha ido creciendo tras la pandemia.

“Inclusive un grupo de estudiantes ha pasado a una modalidad a distancia precisamente después de la experiencia de la educación remota de emergencia [...] Ahora prefieren aprovechar el tiempo que invertían en desplazarse de un lugar a otro pues prefieren invertirlo en trabajar o estudiar”.

La vicerrectora dijo que, en términos de cifras, la Universidad Continental tiene más de la mitad de la población universitaria en la modalidad semipresencial. “ De los sesenta mil estudiantes, serán aproximadamente 31 mil o 32 mil que esperamos que vayan [este nuevo año universitario] a la educación semipresencial ”.

Añadió que, entre las afectaciones por esta medida de prohibir el 100% de programas virtuales, figuran la confusión, incertidumbre y rechazo en general al sistema educativo . “Ahora, la universidad se convierte en un espacio que cierto tiempo está dando explicaciones a los estudiantes. La universidad no puede estar cambiando. Si tú ingresas bajo un plan de estudios no puedes en dos años cambiar tu vida, tu espacio para poder ir a clases”, explicó.

La Universidad Continental afirmó que la mayoría de su población universitaria es afectada con la eliminación de los programas 100% online a nivel de pregrado. (Foto: Universidad Continental)

“Y aunque aplica [la norma] para los estudiantes del 2024, es que miles esperaban que se oriente a mayor virtualidad y ahora están desconcertados. Están en una situación complicada. Esa norma hace más que ratificar la absurda comunicación que hizo el año pasado”.

La otra afectación mencionó es que genera una desconfianza a la educación a virtual . “Según los ranking internacionales, no distingue entre una universidad no presencial y presencial porque siembran la desconfianza y sospecha frente a la educación distancia. Y eso afecta a los estudiantes y egresados actuales porque los pone en una situación de segunda clase lo cual es erróneo y absolutamente falso ”.

“Hay estudios y metaanálisis de ese tema en el mundo que demuestran que es equivalente la formación que puedes hacer de manera presencial, semipresencial o distancia. En los últimos 10 años se han mostrado a favor de modalidades semipresencial y distancia que tiene mejores resultados, porque es flexible, más personalizada, porque puedes hacer analítica de datos y seguimiento de estudiantes. Entonces, u n perjuicio, una falta de conocimiento y una decisión muy poco técnica hace un impacto importante en el país ”, argumentó.

La Universidad Continental, que tiene 10 años promoviendo la educación a distancia, participa en dos redes internacionales como la Asociación Iberoamericana de Educación Superior y a Distancia (AIESAD) y la Internacional Commission on Distance Education.

“Nosotros nos sometemos a estándares internacionales; por eso desde el año 2019 anualmente nos evaluamos en calidad de la formación virtual. Desde el año 2020 nos sometemos al QS Stars Rating System para la formación virtual y logramos las 5 estrellas que es el máximo puntaje”.

Por el momento, la citada casa de estudios superiores detalló que emitirán comunicados respecto a este tema como integrante de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes). Además, remarcó que la Universidad Continental lidera la mesa de educación a distancia de MetaRed Perú.

“Ahora estamos comunicando a nuestros estudiantes actuales que a ellos no les afecta [la eliminación de programas 100% online en pregrado], pero es una situación complicada y debemos brindar un buen soporte para decir que no se equivocaron al tomar esta modalidad de estudio. No es técnicamente correcto esta decisión porque el mercado ya reconoce de una mejor manera a nuestros estudiantes que están desarrollando competencias digitales y eso los coloca en mejores condiciones para un mundo laboral cada vez mas digital”.

La Universidad Continental sostiene que en los últimos años las modalidades de semipresencial y virtual vienen generando más demanda y están siendo mejor calificadas. (Foto: iStock)

Más de 70 mil alumnos de universitarios se verían afectados

En octubre del 2023, un informe elaborado por Apoyo Consultoría reveló que al segundo trimestre del presente año se estimó que, entre 400,000 y 500,000 estudiantes de pregrado, eligieron una modalidad virtual o semipresencial para estudiar una carrera universitaria, y se verían afectados si se limitaban las clases virtuales.

De este grupo, 75,000 alumnos no cuentan con oferta presencial en sus provincias. Además, según Apoyo Consultoría, si no fuera por esta modalidad de estudios, habrían tenido que incurrir en mayores gastos, pues también se detectaron que el gasto mensual en educación de los universitarios en modalidad virtual es 25% menos que en modalidad presencial.

El informe detalló también que, la flexibilidad de los formatos virtuales permite que las personas con una mayor carga familiar y laboral puedan continuar su proceso formativo.

Gastos de alumnos universitarios por modalidad.

“En el segundo trimestre de 2023, aproximadamente 80,000 jefes de familia y aproximadamente 200,000 jóvenes que estudian y trabajan se beneficiaron de estas modalidades flexibles. Más aún, entre los alumnos que optan por el formato virtual existe una mayor proporción de jefes de hogar, casados y convivientes, mayores de 25 años y personas que trabajan, lo que refleja la demanda y el atractivo por opciones educativas más flexibles”, indica.

El documento de Apoyo Consultoría mostró que, a nivel internacional, tres de cada cuatro universidades en el top 20 del ranking mundial QS 2024 han incorporado modalidades virtuales en sus programas académicos.

