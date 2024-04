Los ciudadanos mayores de 18 años podrán tramitar y obtener el pasaporte electrónico a partir del martes 7 de mayo. Este documento tendrá una validez de 10 años, a diferencia de la vigencia del documento actual, que es de cinco años, según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La extensión de la vigencia del pasaporte fue aprobada mediante la Ley N° 31678 por el Congreso de la República, por lo que el Poder Ejecutivo reglamentó la norma y modificó el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Migraciones a través de un Decreto Supremo.

A partir de esta fecha, aquellos que requieran obtener este documento de viaje deberán abonar una nueva tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, utilizando el código de pago habitual, el 01810.

Por otro lado, los usuarios que hayan programado citas a partir del 7 de mayo y abonado previamente la tarifa de S/ 98.60, por el pasaporte de cinco años, deberán añadir S/ 22.30 utilizando el mismo código de pago, ya sea en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, para obtener el pasaporte de 10 años.

Migraciones aconseja tramitar pasaporte en casos necesarios

Es importe resaltar que, las personas que tengan el pasaporte de cinco años, podrán continuar usándolo hasta la fecha de vigencia, no siendo necesario que tramiten el nuevo documento de viaje.

Migraciones recomienda tramitar el pasaporte electrónico en casos de vencimiento próximo, extravío o robo, para optimizar el servicio a quienes realmente lo necesiten; y utilizar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para viajes por turismo o Sudamérica.

Las personas que están próximas a viajar al extranjero seguirán siendo atendidas sin necesidad de cita, siempre y cuando acudan a las oficinas de Migraciones dos días hábiles previos a su partida, llevando el boleto de viaje, el pago realizado y DNI. En la sede central de Breña, este trámite se realiza de manera ininterrumpida desde las 7:00 a. m. de los lunes hasta las 2 p. m. de cada sábado, excepto feriados.

Dato:

El pasaporte peruano continúa siendo el más económico de la región, con un costo promedio de US$ 30, a diferencia de otros países, en el que el valor va desde los US$ 53 hasta los US$ 350.

