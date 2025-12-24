El proyecto Cotabambas es un yacimiento de pórfido de cobre, oro y plata, ubicado a 48 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cusco, en la región de Apurímac. (Foto. Difusión)
Edgar Velito
La cerró el segundo y último tramo de su colocación privada en , con lo que logró recaudar 3.43 millones de dólares canadienses (US$ 2.50 millones) en ingresos brutos.

En el último tramo, la minera emitió 1.3 millones de unidades a un precio de 0.40 dólar canadiense (US$ 0.29), obteniendo 520,000 de dólares canadienses (US$ 379,600) adicionales. En total, la operación consideró la colocación de 8.59 millones de unidades.

Cada unidad incluye una acción ordinaria y un warrant que permite adquirir una acción adicional a 0.60 dólar canadiense (US$ 0.44) hasta noviembre de 2028. La operación fue liderada por Red Cloud Securities, con Cormark Securities como coagente.

Los recursos captados se destinarán principalmente a perforación de relleno, pruebas metalúrgicas, estudios de prefactibilidad y la actualización de la evaluación económica preliminar del además de capital de trabajo.

La colocación se realizó bajo el régimen de exenciones del mercado canadiense y queda sujeta a la aprobación final de la TSX Venture Exchange.

Según los resultados del PEA del 2025 Cotabambas tiene una capacidad de 483.1 millones de toneladas de mineral a lo largo de su vida útil.
Panoro Mineral procesará más mineral en Cotabambas

En mayo de este año, la minera canadiense indicó que que el valor neto presente del proyecto Cotabambas en Apurímac se multiplica por cuatro en la nueva evaluación económica preliminar (PEA) que actualiza la compañía minera.

Según los resultados del PEA del 2025 Cotabambas tiene una capacidad de 483.1 millones de toneladas de mineral a lo largo de su vida útil. Sin embargo, con el nuevo PEA la cantidad total de mineral que procesará el proyecto a lo largo de la operación aumentará significativamente.

“Con el nuevo PEA y en base a los nuevos recursos minerales estamos llegando a 1,000 millones de toneladas y estamos proponiendo un ritmo de producción inicial de 40,000 toneladas diarias en los primeros cuatro años, para luego subir a 80,000 para manejar el CAPEX de este proyecto”, señaló la empresa.

El proyecto es un yacimiento de pórfido de , oro y plata, ubicado a 48 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cusco, en la región de Apurímac.

