La minera canadiense Latin Metals Inc. avanza en una reestructuración clave de su portafolio con el objetivo de impulsar el desarrollo de sus proyectos de cobre en Perú, considerados activos estratégicos dentro de su crecimiento regional. La compañía informó que continúa el proceso para escindir estos proyectos y transferirlos a una nueva empresa enfocada exclusivamente en exploración.

La operación contempla la separación del Proyecto de Cobre Para y del Proyecto de Cobre Auquis, ambos ubicados en territorio peruano. Estos activos pasarán a Latin Explore Inc., una subsidiaria creada para gestionar de manera independiente el desarrollo de estos proyectos.

Uno de los hitos más relevantes del anuncio es la presentación de un informe técnico actualizado para el Proyecto Para, documento que respalda el potencial geológico del yacimiento y refuerza su atractivo en un contexto de creciente demanda global por cobre, metal clave para la transición energética y la electrificación.

La escisión es parte de una reorganización corporativa, no una venta de activos. (Foto referencial: Andina)

Fortalecimiento financiero para la escisión

Según informó la empresa, la escisión se realizará mediante un plan de acuerdo que deberá ser aprobado por los accionistas y por las autoridades regulatorias correspondientes. Para este fin, Latin Metals ha convocado a una asamblea extraordinaria de accionistas, programada para enero de 2026, donde se votará la reorganización corporativa.

Desde la perspectiva peruana, esta operación busca dar mayor visibilidad y autonomía a los proyectos locales, permitiendo que cuenten con una estructura enfocada exclusivamente en exploración y valorización de recursos minerales, sin competir internamente con otros activos del portafolio internacional de la compañía.

La transacción también viene acompañada de un fortalecimiento financiero. Latin Metals anunció el aumento de su financiamiento concurrente hasta US$ 3 millones, recursos que estarán destinados a respaldar la nueva compañía y sentar las bases para el avance de los proyectos, incluidos los ubicados en Perú.

El cobre es un metal estratégico por la transición energética y electrificación. (Foto referencial: Andina)

Próximos pasos

Tras concretarse la escisión, la nueva empresa tendrá una estructura accionaria en la que participarán los actuales accionistas, la matriz y nuevos inversionistas, lo que redefine el control corporativo y abre espacio para atraer capital especializado en exploración minera.

El directorio de Latin Metals ha recomendado de forma unánime que los accionistas aprueben la operación, señalando que esta estrategia permitirá maximizar el valor de los activos peruanos y acelerar decisiones técnicas y financieras vinculadas a su desarrollo.

Si bien el proceso aún depende de aprobaciones finales y del cierre efectivo del financiamiento, la compañía considera que la escisión representa un paso estratégico para potenciar sus proyectos de cobre en Perú, en un escenario donde el país mantiene su relevancia como uno de los principales destinos mineros de la región.