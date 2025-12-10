La canadiense Latin Metals Inc. anunció la escisión de sus proyectos de cobre en Perú, a través de un acuerdo firmado con su subsidiaria Latin Explore Inc., que operará como una nueva compañía independiente enfocada en exploración minera.

La transacción comprende los proyectos Para y Auquis, ubicados en la franja costera de cobre en territorio peruano, y se estructura bajo un plan de acuerdo estatutario conforme con la Ley de Sociedades Mercantiles de Columbia Británica. Como parte del proceso, se distribuirán más de 10.9 millones de acciones de Latin Explore a los actuales accionistas de Latin Metals, quienes quedarán con una participación estimada del 28.3% en la nueva compañía.

“Latin Explore abre una nueva categoría de oportunidades para los accionistas de Latin Metals, quienes ahora tendrán acceso a nuevas oportunidades de adquisición dentro de la escisión, así como a las primeras pruebas de perforación en activos fundamentales como Para”, declaró Keith Henderson, director ejecutivo de Latin Metals.

Latin Metals adquirió su proyecto de cobre Para, 100% de su propiedad, mediante participación en 2023 y lo expandió en 2025 mediante la adquisición de propiedades adicionales.

LEA TAMBIÉN: Camino Minerals recibe pago final de Nittetsu por Los Chapitos y crearán joint venture

Latin Explore con más capital para exploración minera

Latin Explore buscará financiamiento en el mercado canadiense a través de una colocación privada de CA$2.5 millones de dólares canadienses (US$ 1.84 millones) con Finco, empresa con la que también realizará un canje accionario previo a su solicitud de cotización en la Bolsa de Valores de Toronto (TSXV). El 64.6% de Latin Explore quedará en manos de los accionistas de Finco, mientras que la compañía Latin Metals retendrá el 7.1% (y sus accionistas tendrán el 28.3%).

Según Latin Metals, los fondos captados se destinarán a perforaciones en corto plazo y adquisición de activos en la región. Latin Explore será un emisor regulado en las provincias de Columbia Británica y Alberta, y apunta a posicionarse como vehículo financiero independiente para impulsar descubrimientos mineros.

“Latin Metals continuará operando bajo su modelo de generación de prospectos, y esperamos entregar catalizadores de perforación, incluyendo en Cerro Bayo (Argentina) a principios de 2026. Como accionistas del nuevo vehículo, Latin Explore, los inversores se beneficiarán de la exposición directa a proyectos de perforación y oportunidades de adquisición a medida que crecemos y avanzamos en esta estrategia operativa paralela”, explicó.

Los proyectos cobre Para y Auquis

Latin Metals adquirió su proyecto de cobre Para, 100% de su propiedad, mediante participación en 2023 y lo expandió en 2025 mediante la adquisición de propiedades adicionales. Inicialmente, la empresa completó un muestreo e interpretación geoquímica sistemática, confirmando la presencia de múltiples objetivos de tipo pórfido.

Posteriormente, Latin Metals adquirió datos históricos de exploración de Vale Exploration Peru, subsidiaria de Vale Canada Limited, lo que le permitió aprovechar el extenso trabajo previo de Vale, minimizando el riesgo y acelerando las siguientes etapas de exploración, que dieron como resultado la identificación de cuatro objetivos de perforación.

Por su parte, el proyecto de cobre Auquis tiene potencial para múltiples tipos de yacimientos, incluyendo pórfido de cobre-molibdeno y skarn. Los descubrimientos de exploración superficial en Auquis hasta la fecha incluyen la zona Rosa, donde fuertes anomalías magnéticas corresponden a mineralización anómala de cobre, y la zona Blanco, donde intensas anomalías magnéticas se alinean con la alteración de skarn y la mineralización de metales base.

LEA TAMBIÉN: Finlandesa Metso avanza con nuevas inversiones en su complejo de Lurín hacia 2026