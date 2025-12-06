Compañía de Minas Buenaventura informó, en un hecho de importancia, que esta mañana colocó una orden de compra para adquirir acciones comunes en circulación de Sociedad Minera El Brocal. Actualmente, Buenaventura mantiene una participación controladora de aproximadamente 61.4% en la compañía. ¿En qué consiste exactamente esta operación?

En detalle, Buenaventura comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que ha iniciado la adquisición de hasta 1.5% de las acciones comunes en circulación de El Brocal, a un precio de S/ 13 por acción. La operación se realiza a través de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa.

¿Cuánto implica esta compra? Tomando como referencia las 155,971,426 acciones comunes en circulación reportadas por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el 1.5% representa aproximadamente 2.34 millones de acciones, lo que equivaldría a un desembolso máximo cercano a S/ 30.4 millones por parte de Buenaventura.

Según los estados financieros, Buenaventura mantiene 61.43% de los derechos de voto de Sociedad Minera El Brocal, participación que ejerce principalmente a través de su subsidiaria Inversiones Colquijirca. Cabe precisar, que con esta compra la participación de Buenaventura aumentaría a aproximadamente 62.96%.

Las operaciones de El Brocal

El Brocal opera la unidad minera Colquijirca, ubicada en Cerro de Pasco, que incluye dos operaciones principales: Tajo Norte y Marcapunta Norte.

Tajo Norte es una mina a cielo abierto que produce minerales de zinc, plomo y plata. El mineral extraído se procesa en la Planta 2, que utiliza flotación selectiva para concentrar la mineralización económica.

Por su parte, Marcapunta Norte también es una mina a cielo abierto con minerales de zinc, plomo y plata. Su mineral se procesa en la Planta 1, mediante flotación selectiva, para concentrar principalmente la mineralización de cobre.

Actualmente, la planta de procesamiento de El Brocal tiene una capacidad de 20,000 toneladas métricas por día, compartida entre Tajo Norte y Marcapunta Norte. La planta incluye los procesos de chancado, clasificación, molienda, acondicionamiento, flotación y filtrado, así como los depósitos correspondientes de relaves.

