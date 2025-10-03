En el último Perumin 37, durante el Foro de Líderes, Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, anunció una buena noticia: la empresa ha establecido una alianza estratégica con la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) para dictar un curso universitario especializado en Gestión de Proyectos Mineros. (Foto: miningpress)
En el último Perumin 37, durante el Foro de Líderes, Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, anunció una buena noticia: la empresa ha establecido una alianza estratégica con la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) para dictar un curso universitario especializado en Gestión de Proyectos Mineros. (Foto: miningpress)
“La educación a veces tiene más que ver con el entrenamiento que con la enseñanza”. - Paul Romer. Aplicada a nuestra realidad, esta reflexión implica que requerimos profesores con los fundamentos sólidos y habilidades técnicas que aseguren una educación de alta calidad, pero también con capacidades y valores que guíen a los estudiantes hacia su máximo potencial.

