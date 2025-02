Corría el año 2021, después de un periodo de baja operatividad debido a la pandemia del Covid19, cuando la principal productora de plata en el Perú (con datos al cierre de noviembre del 2024) anunció, mediante un comunicado, la decisión de suspender temporalmente las operaciones en Uchucchacua. La empresa argumentó que la medida respondía a “la baja ley de mineral, fuertes inversiones de capital, minado de vetas muy delgadas, altos costos originados de la pandemia, así como el impacto de la paralización de las operaciones por una medida de fuerza iniciada por la comunidad de Oyón”.

“Para nosotros fue muy duro quedarnos sin reservas en esa mina, y uso el plural. Siempre digo: ‘el éxito en plural y los fracasos en singular’. En este caso, yo me equivoqué, quizá en no estar más metido en los detalles. Sin embargo, aprendimos de ese fracaso, supimos salir adelante y ahora Uchucchacua está de regreso”, precisa el ingeniero civil.

Roque Benavides Ganoza, presidente de la Compañía de Minas Buenaventura.

Pero, ¿qué fue lo que no vio?

“Debimos estar más ‘sobre el caballo’, como se dice, pendientes de los operadores que mostraron resultados que, en el fondo, no existían. Presentaron reservas que, al final, no estaban ahí”, cuenta Benavides.

La situación, anota, generó algunos problemas de confianza con los inversionistas. “¿Cómo explica uno algo así? ¿decir que ellos [los operadores] tuvieron la culpa? No es así. Hemos tenido que tomar la decisión [de suspender], y me responsabilizo por eso”.

De acuerdo con las memorias anuales de esos años, en 2019, Buenaventura reportó que la mina Uchucchacua produjo 10′640,913 onzas de plata, una cifra menor en comparación con las 16′583,698 onzas del 2018, una reducción afectada en parte por una paralización de 21 días debido a un conflicto social. Ese mismo año, la empresa informó que las reservas minerales de la mina en Oyón, incluyendo el proyecto Yumpaq, totalizaban 10′425,777 TMS con 9.46 oz/t de plata, 1.19% de plomo, 2.03 % de zinc y 6.42% manganeso. Para el 2020, estas reservas cayeron a 7′616,848 TMS, y para el cierre del 2023, se redujeron a solo 5′322,420 TMS.

La paralización temporal de la explotación de la mina, cabe señalar, llevó a la empresa a solicitar también la suspensión temporal de las operaciones en su planta Rio Seco.

Fuente: Boletín Estadístico Minero del Minem.

La decisión

Pero lo importante, resalta Benavides, es qué se hace después de enfrentar un desafío empresarial. “Claro que se aprende del fracaso, aunque el objetivo siempre es el éxito. Sí, creo que hay que destacar el éxito”, afirma.

El empresario señala que suspender sus actividades en Uchucchacua fue clave. “Dejarla en mantenimiento, y eso es muy costoso porque no es que se pueda despedir a todo el personal. La tuvimos en mantenimiento durante casi dos años, y ese es un costo fijo sin producción, mientras poníamos en valor Yumpag. Pero hoy ya producimos parte de Uchucchacua y Yumpag. Tendremos mineral para unos años más en Uchucchacua, y, evidentemente, iremos explorando en toda la región. A veces uno piensa que las distancias son muy largas, pero no es así: no estamos tan lejos de Cerro de Pasco ni de Antamina”, explica.

Y agrega: “Me entusiasmo cuando hablo de estas cosas porque creo que hay un gran potencial por descubrir. Hay un dicho que me gusta mucho: los mineros nunca mueren, solamente tienen las vetas”.

A Buenaventura le tomó dos años implementar su estrategia y sacarla adelante, enfocándose en fortalecer las exploraciones en zonas económicamente viables para aumentar reservas y en rediseñar la mina para hacerla más eficiente. Para el empresario, la clave en la industria minera no es el precio del metal, sino la eficiencia, es decir, producir por debajo del valor del mercado.

Actualmente, Roque Benavides afirma que su estrategia es “ser el operador más eficiente posible”, y para ello necesitan atraer el mejor talento de las universidades. Como profesor en la UNI, donde dicta el curso de estrategia gerencial en la maestría de Gestión Minera, y en la PUCP, donde enseña gestión de empresas mineras junto a Carlos Santa Cruz, exejecutivo de Yanacocha, y el ingeniero Víctor Gobitz de Antamina, destaca la importancia de la formación académica para el desarrollo del sector.

El último balance de la compañía minera reveló que su operación en Uchucchacua estuvo alineada con las expectativas del 2024. Para 2025, la compañía anticipa un incremento de aproximadamente un 20% en el tonelaje procesado. “Uchucchacua operará a un ritmo cercano a 1,500 toneladas por día (tpd), con un objetivo de alcanzar 2,000 tpd para fines de 2025″. En tanto, Yumpag comenzará a operar a su capacidad máxima permitida de 1,000 tpd, con planes de ampliación para 2026.

Otros consejos clave

Reconocer el mejor momento:

Benavides indica que, en una industria globalizada como la minería, se elige el momento para desarrollar un nuevo proyecto minero analizando el mercado mundial, no solo el peruano. “Creo que hoy se presentan oportunidades espectaculares para el oro, aunque habrá que ver qué pasa con las criptomonedas, porque ahí es donde compiten. Leía la otra vez un libro sobre qué pasará con los bancos centrales y las criptomonedas, ¿ahora tendremos reservas monetarias en cripto o seguiremos con el oro? Son temas en los que hay que ocuparse”, remarca.

Lo que pasa a nivel geopolítico es importante, añade. “Víctor Raúl Haya de la Torre hablaba en la Guerra fría “ni con Washington ni con Moscú”. Bueno, hoy estamos en la cuenca del Pacífico y lo que tenemos que hacer es trabajar con Washington, con Bejín, con Tokio, con Berlín y con todos los países desarrollados. Y regreso a otra frase de Haya de la Torre ‘no se trata de qué nacionalidad es, hay que saber tratar con el capital’. Y eso no quiere decir que solo el capital extranjero es importante, porque el peruano es prioritario, tanto es así que del 100% de la inversión privada, el 80% es peruana y el 20% inversión extranjera que viene con nuevas tecnologías y procesos”.

Saber manejar la presión de los accionistas

“Cuando una empresa está enlistada en la bolsa [Buenaventura está enlistada en la Bolsa de Nueva York desde 1996], la dinámica cambia completamente. Ya no se trata de un inversionista “x”; ahora es el mercado y los fondos de inversión. Recuerdo que cuando visitábamos Fidelity Investments en Boston, nos recibían diez funcionarios: analistas y gerentes de fondos distintos, todos con preguntas detalladas. En ese momento, éramos muy dependientes del precio del oro, y los analistas y fondos especializados en metales tienen un nivel de exigencia, un mundillo que a veces la gente no entiende”.

Por eso -finaliza- la transparencia y la gobernanza corporativa son esenciales. Ya no es la “chacra” de nadie, señala; es una empresa del mundo. “Uno debe comportarse bajo estándares internacionales de transparencia, eficiencia y gobernanza”.