Kallpa Securities es la más optimista, pues proyecta un precio objetivo de US$ 19.6 para los títulos.

Kallpa advierte que las utilidades, aunque fueron menores a lo esperado, superaron a las del año previo, impulsadas por precios de oro y plata más altos, así como por mayor aporte de cobre.

El proyecto Yumpag de Buenaventura, ubicado entre la provincia limeña de Oyón y el departamento de Cerro de Pasco, ya se encuentra operando desde hace aproximadamente ocho meses. Foto: GEC.

Sin embargo, dice la casa de bolsa, los costos más altos y una mayor tasa impositiva limitaron los beneficios.

Hacia adelante, agrega Kallpa, se espera una normalización de márgenes y el inicio de operaciones en San Gabriel en el cuarto trimestre del 2025 como un catalizador de las ganancias.

Por su parte, Seminario SAB estima un valor fundamental de US$ 18.7 de Buenaventura. Según argumentan, la minera reportó sólidos resultados. Pero los mayores costos y la menor producción de oro y plata afectaron las utilidades.

Seminario revisó al alza sus proyecciones sobre Buenaventura para el 2025 en todos los minerales, menos el cobre que se mantuvo.

Roque Benavides, presidente del directorio de minera Buenventura. (Foto: GEC / Alessandro Currarino)

Por su parte, Credicorp Capital estimó un precio objetivo de Buenaventura en US$ 17.11. En este segundo semestre, se prevé que el foco estará en el proyecto de San Gabriel, que compensaría la menor contribución de Tambomayo, Orcopampa y Julcani.

Finalmente, Inteligo SAB, proyecta un valor fundamental de US$ 14.7. La corredora observa que el EBITDA subió, pese a mayores costos y menores márgenes. Además, para este segundo semestre se prevé un “repunte” en la producción por mejores leyes en Tambomayo y Orcopampa.

Kallpa recomienda comprar la acción y las demás corredoras sugieren mantenerla.