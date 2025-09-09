La mina insignia de Teck es el proyecto de cobre Quebrada Blanca 2 en Chile. (Foto: Difusión)
Anglo American Plc acordó adquirir la canadiense Teck Resources Ltd., creando una empresa de más de US$ 50,000 millones en una de las mayores operaciones mineras de la última década. 

