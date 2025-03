Si hacemos un ejercicio de retrospectiva, la imagen tradicional de la minería era de hombres en socavones o conduciendo camiones mineros. “Hoy los mineros también están detrás de una computadora, y en esa evolución del sector, las mujeres han encontrado más oportunidades”, afirma Cinthya Lozano, la primera mujer en el país en liderar un centro integrado de operaciones mineras. En setiembre de 2024, asumió el cargo de gerente de operaciones integrales de Anglo American, en Quellaveco, la primera mina 100% digital en el Perú.

Estudió ingeniería química en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando menos del 10% de los estudiantes se inclinaban por la minería, y de ese pequeño grupo, aún menos eran mujeres. “Me gustan los retos”, asegura. Al egresar, postuló a una empresa minera con operaciones en Lima. “Fue un exigente proceso de selección que duró cuatro meses. Al final, eligieron solo a dos personas y yo fui una de ellas”. Tenía 22 años en ese entonces, en un entorno donde el promedio de edad en las minas superaba los 40 años.

“Ingresar a un área dominada por hombres me motivó aún más. Enfrenté evaluaciones técnicas, psicológicas y entrevistas exigentes. Lograrlo fue un orgullo, porque la minería es un pilar clave para la economía del país y sentí que podía contribuir como profesional peruana”, señala a esta revista para el especial Día de la Mujer.

De socavones a salas de control

En Moquegua, Quellaveco, una mina de cobre, prometió ser la primera 100% digital en el Perú. Foto: Leasin

El avance tecnológico ha sido un aliado en la inclusión de más mujeres en la minería. La automatización ha redefinido los roles en las operaciones, permitiendo que la supervisión y el control se realicen desde salas integradas, donde las habilidades, la experiencia y la toma de decisiones, muchas veces, son más importantes que la fuerza física.

“Cuando inicié, la única manera de que una mujer accediera a ciertas posiciones era manejando un vehículo en mina. Hoy, con la automatización, tenemos camiones autónomos que son monitoreados de manera remota. Esto ha abierto más oportunidades para nosotras”, explica Lozano, quien confiesa que en su momento se tomó un descanso de la minería pensando que podría ingresar a otro rubro: “Me equivoqué, la minería era lo que quería y volví”.

Su carrera ha estado marcada por hitos importantes. En 2024, asumió la gerencia de operaciones integradas en una de las minas más modernas del país, liderando la planificación, la eficiencia operativa y la autonomía de los equipos. “Cuando empecé, era la única mujer en mi área. Hoy, veo con satisfacción que los equipos son más diversos y eso ha enriquecido la toma de decisiones. La discusión de problemas tiene más aristas y enfoques gracias a la diversidad de perfiles”.

Consejos de una mujer en minería

En 2024, Cinthya Lozano asumió la gerencia de operaciones integradas en una de las minas más modernas del país, liderando la planificación, la eficiencia operativa y la autonomía de los equipos. Foto: Quellaveco

“En minería hay que tener carácter y exponer las ideas con claridad. La mayoría de los profesionales con más experiencia en mi sector eran hombres con décadas en el rubro. Como mujer joven, tuve que demostrar mi capacidad con resultados. Aprendí a rodearme de personas con mentalidad abierta que valoraban la competencia profesional sobre el género”, cuenta la gerente de operaciones.

Sin embargo, reconoce que aún hay desafíos. “Las mujeres solemos prepararnos más para ser consideradas igual de capaces. En mi experiencia, las empresas que promueven talento femenino generan equipos más competitivos y equilibrados. En Quellaveco, buscamos constantemente sumar mujeres con alto potencial, lo que ayuda a fortalecer nuestra organización”.

La minería ha cambiado. Además de eficiencia y productividad, ahora se priorizan la sostenibilidad y la seguridad. “Antes, en la universidad, no imaginaba la amplitud del concepto de sostenibilidad en minería. Ahora, en el ejercicio profesional, veo que no se puede operar sin ser responsables con el medio ambiente y con las comunidades”.

Nueva generación minera

Más allá de su desarrollo profesional, uno de los aspectos que más satisfacción le genera a Cinthya Lozano es inspirar a más mujeres a incursionar en la minería. “Cuando hago procesos de contratación, muchas ingenieras junior y practicantes me buscan para conversar y pedir consejos. Eso me gratifica, porque siento que no solo he crecido profesionalmente, sino que también he encontrado una forma de transcender”.

El reto ahora es fomentar el interés de más mujeres en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), especialmente en provincias, donde las barreras son mayores. “Si queremos más mujeres en minería, la sinergia entre gobierno, educación y sector privado es fundamental. No basta con que las empresas mineras promuevan la inclusión; es necesario incentivar a las jóvenes desde la universidad e incluso antes, en la escuela”.

La minería desafió a Lozano desde el inicio y sigue haciéndolo. Pero es precisamente en los desafíos donde se encuentran oportunidades para crecer y demostrar de lo que las mujeres somos capaces, señala. Así, en un sector que mueve la economía del país, las mujeres no solo participan, sino que también lideran la transformación.

Buscando soluciones mineras

¿Y cuáles serán las novedades que alistan en el centro integrado?

Tengo un área dedicada específicamente a desarrollar soluciones innovadoras basadas en datos. A corto plazo, estamos trabajando en nuevas herramientas que nos ayuden a predecir escenarios. Quellaveco genera una enorme cantidad de datos, lo que nos brinda la oportunidad de desarrollar más soluciones. Nuestro objetivo es crear herramientas que actualmente no existen como productos finales en el mercado, soluciones que estamos construyendo internamente para mejorar la toma de decisiones preventivas. La gran ventaja de contar con una mina que genera una vasta cantidad de información es poder aprovecharla para tomar decisiones estratégicas con anticipación.

¿Hacia qué áreas están enfocadas estas soluciones innovadoras?

Actualmente, estamos realizando pruebas. Hemos desarrollado una solución para conectar los datos de la mina con los de la planta y analizar cómo esta integración puede hacer más predecibles los resultados en la planta concentradora. Aún estamos en fase de pruebas, pero creemos que esta herramienta nos ayudará significativamente en la toma de decisiones. También estamos evaluando alternativas de inteligencia artificial con el mercado para incrementar el rendimiento en nuestra cadena de valor.

¿En algún eslabón específico de la operación?

Sabemos que en la minería del cobre es clave encontrar un equilibrio entre el throughput y la recuperación para maximizar la producción de cobre fino. Lograr este objetivo en función de los minerales disponibles nos permitirá ser más eficientes y competitivos en costos.

Un mensaje para las mujeres interesadas en el sector minero

No se sientan nerviosas. Sé que la minería no es un rubro común para muchas, pero es una industria gratificante. Es un sector clave para la economía del país y tiene un enorme impacto en su desarrollo. El Perú necesita más diversidad e inclusión en la minería, más talento femenino en diferentes roles y con distintos enfoques. Cada mujer que quiera ingresar al sector puede hacerlo. Y no tengo dudas de que, una vez dentro, se dará cuenta de que es una carrera que vale la pena.

¿Y sobre la equidad salarial en el sector?

Existen estudios que demuestran que la equidad salarial en minería todavía es un proceso en desarrollo. Sin embargo, se están dando avances.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.