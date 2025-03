¿Cómo fue su incursión en el sector aerocomercial?

Estudié Economía en la Universidad de Lima, vengo de una formación de gestión. A todos nos llama la atención la industria de viajes, tiene propósitos muy bonitos y cuando salgo de la universidad se me presenta una oportunidad en Latam, en 2006, y entré a un área de estrategia comercial. Luego estuve dos años en Chile en la casa matriz y también viendo rutas internacionales.

¿Fue su primera experiencia en el mundo laboral?

Antes estuve un año en consultoría, en Deloitte, y luego toda mi carrera estuvo relacionada con los viajes. Llegué a un sector que me enamoró por su dinamismo, por su propósito de conectar gente para negocios, familias, culturas de diferentes zonas, y la oportunidad que se vivía en América Latina y Perú, donde viajar en avión hasta hace poco tiempo se consideraba un lujo. Es lo que me enamoró y me llevó a hacer carrera en esta industria.

¿Fue una suerte de amor a primera vista, no esperado?

Creo que fue más amor a primera vista. Estudié Economía porque me parecía super dinámico tratar de entender cómo podrían funcionar los negocios y aprovechar mejor las oportunidades en el mercado, fue algo positivo para mi. Desde que postulo, nunca había tenido tantas ganas de entrar. Ahora tengo casi 17 años en la industria aerocomercial primero en la parte más comercial y de estrategia, y luego más en la operación y afrontar inclusive la pandemia.

Los dos grandes desafíos: pandemia y despegue de Jetsmart Perú

¿Cómo vivió la pandemia en la industria aerocomercial?

Se cerró toda la operación aerocomercial, pero empezábamos a sacar vuelos de repatriación, trabajé con cuerpos diplomáticos, la iglesia, vuelos cargueros para atender a mineras o para llevar las vacunas. Fue la época en la cual más he trabajado en mi vida, dormía tres horas al día, pero fue muy gratificante. Me permitió dar el siguiente paso a Jetsmart, una low cost donde tienes que reaccionar rápido y ser flexible.

¿En que empresa estaba en la pandemia?

En Viva y luego en Jetsmart desde 2022. Llevo tres años acá y fue casi empezar desde 0, estaban terminando la certificación cuando me sumé a Jetsmart. En pocas semanas hicimos el lanzamiento de ventas y meses después iniciamos operaciones. Ahora somos 300 empleados en Jetsmart Perú y hemos llegado a tener mas de 10% de share, transportando a mas de 4 millones de pasajeros, de ellos medio millón son nuevos voladores.

Entonces, ¿la pandemia ha sido su principal reto hasta ahora?

La pandemia fue uno de ellos, teníamos muy poca certeza de las cosas y teníamos que ser abanderados en empujar soluciones y buscar atar los cabos, armar equipo. Eso me ayudó a entender todas la piezas y la importancia de la resiliencia en momentos cuando la incertidumbre y el temor podían ganar. El siguiente gran reto fue empezar en el puesto de gerente general en Jetsmart Perú, alinear todas las oportunidades que se venían a Perú con todo lo que traía Jetsmart de Chile y Argentina. Armar equipo casi desde 0.

Francesca Luna, country manager de Jetsmart Perú.

Las cuestiones de género y nuevos proyectos

¿El ingreso al sector aerocomercial estuvo libre de cuestiones de género?

Las brechas se han cortado mucho, sobre todo, en áreas de gestión y administrativas. En pilotos, por ejemplo, las brechas siguen siendo bastante importantes y estamos tratando de disminuirlas. Hoy poco menos de 10% de pilotos son mujeres, el sector es bien marcado por pilotos hombres. En realidad, pensé que quizás, asumiendo la posición de gerente general, podía encontrarme con cierta resistencia de los hombres, pero la verdad es que no lo he sentido así. Definitivamente el temor existía.

Necesitamos que nuestras niñas sean valientes y arriesgadas, no necesariamente perfectas.

¿Qué nuevos proyectos lidera ahora en Jetsmart Perú?

El año pasado 2024 crecimos 37% (en vuelos domésticos y internacionales) y ya tenemos como grupo 44 aviones. Este año nos toca enfrentar ciertas incertidumbres de infraestructura (por la operación del nuevo aeropuerto Jorge Chávez), es momento de consolidar nuestra operación, revisar y armarnos para tener crecimiento luego.

Debemos entender cómo queda la infraestructura, las restricciones y el escenario competitivo. Este año es más entender y asegurar que somos capaces como país de disminuir estas brechas para, a fines de año, volver a ratios de crecimiento agresivos.

¿No sumarán rutas en el primer semestre?

Vamos a ver, primero debemos asegurarnos de que esto (la operación del aeropuerto Jorge Chávez) se dé de manera correcta. Hay incertidumbre, veremos cómo se desarrolla para hacer los ajustes que creamos más pensando hacia el segundo semestre.

¿Ven oportunidad en merado nacional o internacional?

Ambos, siempre estamos analizando cómo se van moviendo los mercados, y creo que hay mucho espacio para crecer en el mercado doméstico y también internacional, gracias a la alianza con American Airlines. Hoy tenemos siete rutas nacionales y seis internacionales.

¿Miran más destinos?

Vamos a ver cómo se mueve la demanda y algo que hemos empezado a ofrecer con mas fuerza son las rutas en conexión, así podemos analizar qué rutas responden, o donde hay demanda, para luego ponerlas bajo análisis.

¿Sumarán flota?

Sí, la idea es igual poder tener flexibilidad entre los cuatro países donde operamos, cada país tiene diferentes temporadas. Tener esa flexibilidad de alocar aviones en función de la demanda y donde se requiere más nos genera grandes oportunidades, la idea es reaccionar rápido moviendo aviones de un país a otro. Esperamos sumar algunas nuevas aeronaves este año, aunque no necesariamente volarían (en Perú) en todo el periodo.

¿Apuntan a nuevos segmentos?

Casi siempre nuestros viajeros van a visitar familias, viajan por placer o turismo, pero cada vez con un itinerario más robusto, nos adecuamos a lo que busca el corporativo por horarios. Cada vez estamos logrando sumar más tráfico corporativo y poder tener acumulación de millas, es un beneficio que en el corporativo funciona mucho. Cada vez estamos logrando penetrar más en el segmento corporativo.

¿Hay un trabajo para crecer en el segmento corporativo?

Venimos trabajando muy de la mano con agencias y tenemos un equipo comercial trabajando. Además, ya estamos en los sistemas de información que usan las agencias para vender pasajes a empresas corporativas y que permiten que puedan ver los itinerarios y tarifas en diferentes rutas. La idea es seguir potenciando eso.

Finalmente, ¿este sector le ha permitido tener una familia?

Sí, soy casada y tengo dos hijas de 13 y 10 años. Si hablamos de alguien que te empuje a ser valiente, el apoyo de la familia, el apoyo masculino también es importante. Puedo llevar bien mi carrera y gestión porque también he tenido apoyo en casa para la crianza de las niñas, para llevar el hogar. Una de las cosas más importantes es que las chicas se animen a tomar riesgos y nos envalentonemos juntas, con el apoyo de los hombres. Si no se disminuye la brecha en el hogar, será difícil que se haga también en el trabajo.

