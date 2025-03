La empresa, fundada junto a socios daneses cuando solo cultivaban espárragos blancos, es hoy la principal exportadora de pimiento piquillo en el mundo y uno de los mayores productores de alcachofa. “Desde el inicio, impulsé un modelo de negocio basado en el valor compartido. Nos diversificamos para entender el mercado y establecer estrategias que nos permitan reconocer los patrones de consumo a nivel global”, recuerda Bazán.

En un artículo leí que estudió matemáticas

Ya quisiera ser matemática (ríe), soy ingeniera industrial con dos maestrías en Administración de Negocios y también realicé un programa en Japón.

¿Cuál ha sido la clave del crecimiento de la empresa?

La innovación y el entendimiento del mercado. Primero trabajábamos con productos frescos, luego incorporamos conservas y nos diversificamos en productos y procesos. El objetivo siempre ha sido ofrecer alimentos saludables, nutritivos, inocuos y accesibles. Esa es la base de nuestra estrategia. Han pasado 31 años y hoy nos hemos consolidado como uno de los dos principales productores y exportadores de alcachofa en el mundo. Proveemos el 75% de las alcachofas que se venden en los supermercados de Estados Unidos y somos la primera exportadora de pimientos piquillo a nivel global.

¿Estados Unidos sigue siendo su principal mercado?

Tiene un rol importante en nuestros envíos, pero otro mercado que está ganando protagonismo es Europa, con países como España, Francia, Inglaterra y Holanda. China también crece de forma sostenida: hace diez años representaba solo el 1% de nuestros envíos en arándanos, por ejemplo, y hoy alcanza el 20%. Esto ha sido posible gracias a nuestras alianzas con clientes chinos.

¿Presidenta del Perú?

¿Hay algún punto de la cadena de agroexportación que le apasione más?

El sector agroalimentario me apasiona porque se relaciona con la seguridad alimentaria del planeta, me apasiona el hecho de que somos capaces de nutrir al mundo con alimentos nutritivos e inocuos y de manera responsable. Además, es una actividad que está transformando la vida de miles de mujeres y varones del país. En Danper, poco más del 50% de los 14,000 trabajadores que tenemos son mujeres, muchas de ellas proceden de zonas rurales y urbanas en situación de vulnerabilidad.

Entonces, esas mujeres están interrumpiendo la transmisión de la pobreza y se insertan al empleo formal, eso me parece clave. En la medida que crezcan las ventas, se generan mayores oportunidades de desarrollo para las mujeres y varones en el sector agrario.

¿No ha pensado ser presidenta?

(Se ríe) No es la primera vez que me lo consultan. Pero pienso que, como empresarios, nos corresponde hacer políticas de todas maneras y eso podemos hacerlo participando a través de los gremios, elevar la voz para que el gobierno haga su trabajo. Es mi deber participar de la agenda pública y, como empresaria, impulsar el crecimiento inclusivo, no solo económico, sino también el de progreso social.

En su momento se pronunció sobre la contaminación de contenedores agrícolas debido al narcotráfico, ¿sigue pasando?

Continúa y es lamentable. Aquella vez (2022) denunciamos lo que estaba ocurriendo: que la mafia internacional contaminaba los contenedores para que la droga fluya de Perú a otros países, como Estados Unidos o Europa. Se logró juntar a otros líderes empresariales para alzar la voz, pero no se ha continuado con ese énfasis en el tema porque hay tantos otros problemas serios en el país.

¿Cuántos contenedores se afectan al año?

No hay una cifra exacta, solo nos vamos enterando cuando un contenedor del exportador es contaminado. Es ahí cuando recién la empresa exportadora es notificada y todos sabemos que ese tipo de contaminaciones ocurre en los terminales portuarios, la empresa exportadora ya no tiene injerencia ahí.

Otro tema en agenda son los transgénicos, ¿debe o no permitirse su producción en el país?

Es un tema que se necesita abordar con sumo cuidado y entendimiento, tanto por el lado del gobierno como del sector productivo. El sector alimentario, el de hortalizas, no tiene ningún tipo de actividad relacionado a este tema (transgénicos). Nuestros cultivos se hacen en función a variedades y semillas que están hechas dentro del contexto de seguridad alimentaria y cuidando el origen de cada una de ellas. Hay que tener cuidado de que no genere un impacto en la biodiversidad y en la salud de los consumidores.

La estrategia con arándanos y uva de mesa

¿Cuál es el siguiente paso que dará con Danper?

Venimos trabajando en nuestras oficinas y empresas comerciales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Eso nos permite tener una llegada directa a nuestros clientes, elevar márgenes y ser competitivos. La estrategia es seguir invirtiendo en frutas finas como arándanos y uvas. Seguiremos creciendo en hortalizas en conserva; nuestra visión es convertirnos en un referente mundial en la producción y comercialización de hortalizas y frutas finas.

¿Y en comidas listas?

También, debemos seguir diversificándonos para reducir el riesgo.

¿Expandirán hectáreas de cultivo?

Hoy no estamos solo en la zona de La Libertad, sino en 20 valles a lo largo del país, en costa y sierra, principalmente. En Danper, los pequeños productores de La Libertad, Ica y Arequipa se han convertido en un eslabón clave en nuestra cadena de valor. El 60% de la alcachofa que exportamos proviene de pequeños agricultores, entonces, estas cadenas productivas nos permiten también alcanzar la paz social.

¿Cuál es la expectativa de crecimiento para 2025?

Seguiremos cultivando arándanos y estamos desarrollando variedades exclusivas. A fines del 2024 sembramos cerca de 130 hectáreas, y este año serán 200 hectáreas más solo en arándanos. ¿Qué significa esto? Crecimiento continuo en ventas en mercados como China y Estados Unidos, además de más oportunidades de empleo formal para mujeres y varones.

¿Y en uva?

Haremos una inversión en 150 hectáreas. En los próximos cinco años hemos establecido estrategias enfocadas en seguir creciendo en el arándano con variedades exclusivas y en la uva de mesa. Nuestro crecimiento como empresa viene de frutas finas. Es importante también el crecimiento en conservas de alcachofa y pimiento, y en productos listos para comer.

¿Estas últimas tres líneas de negocio crecen a doble dígito?

El crecimiento de exportaciones en Danper fluctúa entre 15% y 20% anual y se da gracias a la diversificación del portafolio. El congelado también es otra de nuestras líneas de fuerte crecimiento para los próximos años.

¿Significa que también ampliarán hectáreas de pimiento piquillo, espárragos y alcachofas?

Sí. Para que tengas una idea, en pimiento piquillo prácticamente hemos duplicado las hectáreas en los últimos tres años. Hoy tenemos este cultivo en Lambayeque, La Libertad y Piura. En alcachofa, que es altamente demandada por su fuerte concentración de calcio y por sus propiedades antiinflamatorias para el hígado, estamos creciendo de forma importante en Arequipa, La Libertad e Ica.

Para este crecimiento agrícola, ¿van a ampliar la capacidad de sus 10 plantas?

Sí, estamos ampliando de manera importante la planta de arándanos. También ampliaremos la capacidad para alcachofas y pimiento piquillo, la cual se duplicará. Además, construiremos una nueva planta de uva, que estará lista en 2026, p ara atender el crecimiento en Lambayeque. Prácticamente estamos triplicando la producción de uva para el próximo año. La uva tendrá un crecimiento de más del 30% anual en los próximos cinco años.

¿Van a tener plantas fuera del país? Ya están en Colombia con el cultivo de palta Hass.

Estamos aprendiendo a manejar la palta y a desarrollar las cadenas productivas. Sin embargo, hoy ya no es necesario que una empresa agroindustrial invierta en infraestructura propia, ya que hay empresas especializadas en ello que luego alquilan su maquila. Es el modelo que estamos implementando en Colombia. Estamos realizando una inversión cuidadosa en ese país.

¿Y en España o Europa?

Ahí contamos con una empresa comercial que importa producto desde Perú y Colombia, y también compra a otros países como Marruecos. En esta empresa se da el tratamiento correspondiente a los productos antes de su distribución final.

¿Cuál cree que es su rol como empresaria de cara a la sociedad?

Para mi es lograr un mayor compromiso y responsabilidad; en mi rol de empresarial es ser capaz de inspirar a mas mujeres en el país, que el ser mujer jamás debe ser una limitación para alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Es cierto, siempre se darán ciertas situaciones difíciles, sobre todo en un país como el nuestro donde muchas veces es difícil empoderarnos. Cuando la mujer da un paso adelante, da un paso hacia su avance personal. Para romper el círculo vicioso de la pobreza.

