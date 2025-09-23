Zonas Económicas Especiales impulsan la minería y atraen inversión en el Perú. (Foto: Andina)
El uso de las (ZEE) impulsa el crecimiento de la minería y ofrece beneficios económicos a los usuarios, según indicó César Urteaga Ortíz, gerente de Promoción y Empleo de ZofraTacna durante la convención minera Perumin 37.

Entre los están la exoneración del IGV y aranceles de importación de insumos, así como facilidades aduaneras y logísticas. Recordemos que en el país existen cuatro ZEE: Zofratacna, Zed Paita, Zed Ilo y Zed Matarani.

Urteaga explicó que la mercadería que llega del exterior normalmente debe ser nacionalizada, proceso que descapitaliza al dueño. Sin embargo, , no se pagan impuestos ni aranceles mientras permanezca ahí, por lo que los gastos son mucho menores en comparación con una transacción normal.

“S, no pagas ni un sol de la nacionalización, solo cuando empiezas a venderlo, pero ahí puede retirarse poco a poco y no de golpe para evitar afectación económica inmediata. En nuestras zonas hay seguridad y espacio”, mencionó.

Actualmente, en estos espacios, se almacenan equipos, maquinaria e insumos para la minería. Sin embargo, de países como México, China o Europa, que han atraído inversión extranjera y promovido la innovación tecnológica.

Por otra parte, Julissa Valdívia, gerente general de Zed Matarani, dijo que hay gran demanda de espacio para almacenar revestimientos usados en minería y resaltó que los insumos pueden retirarse gradualmente, ya que las áreas podrán usarse hasta el año 2042.

precisaron que esperan la ampliación de estas áreas especiales, pero esto depende del interés empresarial debido a que aún no han cubierto su capacidad. Asimismo, precisaron que el Congreso es responsable de aprobar una posible extensión del tiempo de uso de estas zonas.

