Alemania es el principal consumidor de cobre en Europa y el tercero a nivel mundial, solo por detrás de China y Estados Unidos. Una quinta parte de sus importaciones de este metal proviene de Perú. (Foto: difusión).
Alemania es el principal consumidor de cobre en Europa y el tercero a nivel mundial, solo por detrás de China y Estados Unidos. Una quinta parte de sus importaciones de este metal proviene de Perú. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Alemania afianza su relación estratégica con el Perú en el marco de Perumin 37 en Arequipa, no solo como aliado tecnológico en minería, sino también como socio comercial e inversionista en sectores clave como infraestructura, energía y salud. Este renovado vínculo responde al interés alemán por diversificar sus fuentes de materias primas críticas, consolidar su presencia empresarial en el país y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado peruano en el contexto de la transición energética y la modernización de su infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR

La hoja de ruta de Siemens en Perú: más producción local y nuevas tecnologías
Alemana Bosch Mobility y su estrategia de expansión con 100 talleres en Perú para 2030
Viridi y su inyección de US$ 950 millones a la transición energética de Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.