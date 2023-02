Aunque “Alemania ve al Perú como país de gran potencial y con muchas oportunidades de desarrollo y crecimiento”, sus empresas en el país -120 al cierre del 2022- también reportaron una caída de producción y ventas en las primeras semanas del año debido a la coyuntura social y política peruana, aunque para revertir la situación, algunas recurrieron a la importación de insumos como medida temporal. Un acercamiento de lo que piensan las compañías alemanas nos lo comparte la directora gerente de la Cámara Peruano-Alemana, Antje Wandelt, quien dialogó con gestion.pe

¿Alguna de las empresas alemanas en Perú paralizó sus operaciones?

En la reciente encuesta que hicimos, en la que participaron 38 empresas alemanas en Perú, el 8% reportó que la crisis en Perú implicó la paralización parcial o total de sus actividades, aun así, el 66% del total de encuestados mantiene sus planes de contratación de personal y el 45% mantiene sus planes de inversión en el Perú.

¿Alguna sigue paralizada?

Ya con el despeje de las vías se ha soluciondo al 100%, todo se ha normalizado. El problema surgió porque algunos tenían la fábrica sin los suministros y no podían trabajar, algunos de los insumos venían del centro del país por lo que lo han sustituido con importaciones, pero es una medida temporal.

¿De qué sectores son los que han decidido poner en ‘stand by’ sus inversiones? ¿Son más del 50% de encuestados, no?

Sí. Lo que tengo conocimiento es que son sobre todo del área logística y proveedores mineros, otros proyectos también del ámbito de turismo que están esperando que el escenario en Perú se normalice.

Pese al panorama, algunas han mencionado que mantendrán su nivel de inversión en los próximos meses...

Hay varias empresas que mantienen sus planes de inversión de largo plazo. He conversado con al menos seis empresas que tienen planes de entre tres y 12 años que siguen adelante con proyectos de inversión de entre US$ 1 millón y US$ 40 millones, esto dejando afuera el proyecto del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (la alemana Fraport tiene el 805 del capital social de Lima Airport Partners). La mayoría están orientadas a ampliación de infraestructura, almacenaje, redes de servicio, relacionado a la capacidad productiva.

¿Cuántas nuevas empresas alemanas vendrían a Perú, hasta el 2022 ocho tramitaban su ingreso al país?

Si, y una de ellas, del sector logístico, ya terminó el trámite y le han dado luz verde.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones afirmó que el proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima se hará bajo modelo gobierno a gobierno, ¿están entre los países interesados para ejecutar el proyecto?

Hay una empresa alemana pública que está interesada y está preparándose para postular a la Línea 3 y 4, es un proyecto en el que podemos aportar a través del mecanismo gobierno a gobierno. También estamos interesados en otros proyectos ferroviarios como el Tren Macho.

Hablando del transporte sostenible, las marcas alemanas ven a Perú como posible país de distribución o ensamblaje de vehículos elécricos?

Las grandes marcas alemanasya tiene modelos de autos eléctricos que ya están trayendo al Perú pero en estos momentos entiendo que no ven al país para proyectos de ensamblaje. Pero las empresas alemanas no solo están detrás de proyectos de electromovilidad o reducción de CO2, también están enfocados en el tratamiento de aguas residuales, la gestión de deshechos industriales, así como energías renovables, queremos aportar más en proyectos de energía eólica y solar.

¿Y en fertilizantes?

Varias empresas se instalaron para aprovechar los recursos naturales disponibles en Perú (como gas natural), estamos promoviendo en el contexto de mercado de suministros, que puedan garantizar la producción sostenible, todavía estamos trabajando en eso y esperamos que alguna de las iniciativas se concrete.

¿Qué esperan de Perú?

Para seguir trabajando, una situación estable, si eso se logra adelantando o no las elecciones, eso lo deciden los peruanos, pero al final, que este proceso se desarrolle en condiciones tranquilas y pacíficas, eso sí es importante.

Agro peruano en Alemania

¿Cuáles son los productos agrícolas que exige el consumidor alemán?

Alemania es el mayor consumidor de bioproductos orgánicos de Europa, es un país atractivo para todos los cultivos con valor agregado y que contengan vitaminas, como los super food. ¿Un producto específico? todo lo que sea para ingrediente para la industria alimentaria, para la fabricación de alimentos como las granolas.

¿Es decir, la demana viene por productos procesados?

Si, es más fuerte que los productos frescos. Se necsitan más insumos para la comida preparada. La gran demanda está en condimentos, productos como la cúrcuma, el jenjibre o el pescado congelado. Además, están dispuestos a pagar un valor mayor porque apuestan por el desarrollo productivo en condiciones sostenibles, además se informan bien y valoran que los productos presenten una historia, debe tener la mayor información posible de cómo se ha elaborado el producto, sobre todo si el beneficiado será un pequeño productor.