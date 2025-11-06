En el tercer trimestre de 2025, los ingresos totales de Buenaventura se situaron en US$ 431 millones. (Foto: Buenaventura).
En el tercer trimestre de 2025, los ingresos totales de Buenaventura se situaron en US$ 431 millones. (Foto: Buenaventura).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

La peruana y al tercer trimestre de 2025, destacando un crecimiento significativo en ingresos y ebitda, aunque enfrenta presiones en producción de ciertos metales y un descenso marcado en el resultado del tercer trimestre.

Durante el periodo acumulado hasta el 30 de septiembre de 2025, por US$ 1,108.2 millones, lo que representa un alza del 30 % respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 855 millones). El ebitda de las operaciones directas alcanzó los US$ 458.5 millones, aumentando un 36 % frente a los US$ 338.2 millones del mismo periodo en 2024.

En tanto, el resultado neto atribuible a los accionistas llegó a US$ 424.2 millones, frente a los US$ 385.9 millones del año anterior, lo que implica un crecimiento del 8 %. Al cierre del trimestre, la compañía contaba con una posición de caja de US$ 485.7 millones, mientras que su deuda neta ascendía a US$ 224.9 millones, lo que da una razón de apalancamiento de aproximadamente 0.41x.

Dichos resultados reflejan que, , Buenaventura ha logrado mejorar sus márgenes operativos y reforzar su estructura financiera, lo cual es relevante en un entorno de volatilidad en los precios de los metales y aumento de costos en la industria minera.

Durante el periodo comprendido hasta el 30 de septiembre de 2025, Buenaventura registró ingresos totales por US$ 1,108.2 millones, lo que representa un alza del 30 % respecto al mismo periodo del año anterior (Foto: difusión).
Durante el periodo comprendido hasta el 30 de septiembre de 2025, Buenaventura registró ingresos totales por US$ 1,108.2 millones, lo que representa un alza del 30 % respecto al mismo periodo del año anterior (Foto: difusión).
LEA TAMBIÉN: Británica Nativo Resources asegura financiamiento para reactivar mina de oro en Arequipa

Resultados del tercer trimestre: mayores precios impulsan ingresos

En el tercer trimestre de 2025, , un incremento del 30 % respecto a los US$ 331.1 millones del mismo periodo anterior. Estos resultados fueron apoyados principalmente por los mayores precios del oro, que aumentaron en 42%; y la plata, que incrementó en 28%, así como por el incremento en los “volúmenes vendidos” de plata y plomo.

El ebitda de las operaciones directas fue US$ 202.1 millones, un crecimiento del 48 % frente a los US$ 136.5 millones del mismo trimestre del año anterior (excluyendo la venta de la empresa Chaupiloma). Sin embargo, el resultado neto descendió a US$ 167.1 millones en el tercer trimestre, lo que representa una caída del 29 % frente a los US$ 236.9 millones registrados en el mismo periodo del 2024.

En términos de producción, debido principalmente a menores volúmenes en las minas Uchucchacua y Yumpag, parcialmente compensados por incrementos en El Brocal y Julcani. La producción de oro registró una caída del 21 % interanual, atribuible a menores niveles en Orcopampa y Tambomayo. Asimismo, la producción de cobre retrocedió un 24 %.

En cuanto a inversiones, el gasto de capital (capex) vinculado al desarrollo de la mina de oro San Gabriel alcanzó US$ 92.3 millones en tercer trimestre del año, orientados a completar la planta de procesamiento para iniciar la producción comercial en los últimos meses del 2025.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

King Copper identifica zonas clave de perforación en su proyecto cuprífero Colquemayo
Tambomayo recibe luz verde del Senace para mejoras técnicas y ambientales en su operación
La australiana Ausenco apuesta por Perú: inversión, innovación y minería sostenible

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.