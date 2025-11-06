La peruana Compañía de Minas Buenaventura presentó sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del 2025 y al tercer trimestre de 2025, destacando un crecimiento significativo en ingresos y ebitda, aunque enfrenta presiones en producción de ciertos metales y un descenso marcado en el resultado del tercer trimestre.

Durante el periodo acumulado hasta el 30 de septiembre de 2025, Buenaventura registró ingresos totales por US$ 1,108.2 millones, lo que representa un alza del 30 % respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 855 millones). El ebitda de las operaciones directas alcanzó los US$ 458.5 millones, aumentando un 36 % frente a los US$ 338.2 millones del mismo periodo en 2024.

En tanto, el resultado neto atribuible a los accionistas llegó a US$ 424.2 millones, frente a los US$ 385.9 millones del año anterior, lo que implica un crecimiento del 8 %. Al cierre del trimestre, la compañía contaba con una posición de caja de US$ 485.7 millones, mientras que su deuda neta ascendía a US$ 224.9 millones, lo que da una razón de apalancamiento de aproximadamente 0.41x.

Dichos resultados reflejan que, pese a las caídas en producción de ciertos metales, Buenaventura ha logrado mejorar sus márgenes operativos y reforzar su estructura financiera, lo cual es relevante en un entorno de volatilidad en los precios de los metales y aumento de costos en la industria minera.

Resultados del tercer trimestre: mayores precios impulsan ingresos

En el tercer trimestre de 2025, los ingresos totales de Buenaventura se situaron en US$ 431 millones, un incremento del 30 % respecto a los US$ 331.1 millones del mismo periodo anterior. Estos resultados fueron apoyados principalmente por los mayores precios del oro, que aumentaron en 42%; y la plata, que incrementó en 28%, así como por el incremento en los “volúmenes vendidos” de plata y plomo.

El ebitda de las operaciones directas fue US$ 202.1 millones, un crecimiento del 48 % frente a los US$ 136.5 millones del mismo trimestre del año anterior (excluyendo la venta de la empresa Chaupiloma). Sin embargo, el resultado neto descendió a US$ 167.1 millones en el tercer trimestre, lo que representa una caída del 29 % frente a los US$ 236.9 millones registrados en el mismo periodo del 2024.

En términos de producción, la empresa reportó que la “producción consolidada de plata” cayó un 3 % interanual, debido principalmente a menores volúmenes en las minas Uchucchacua y Yumpag, parcialmente compensados por incrementos en El Brocal y Julcani. La producción de oro registró una caída del 21 % interanual, atribuible a menores niveles en Orcopampa y Tambomayo. Asimismo, la producción de cobre retrocedió un 24 %.

En cuanto a inversiones, el gasto de capital (capex) vinculado al desarrollo de la mina de oro San Gabriel alcanzó US$ 92.3 millones en tercer trimestre del año, orientados a completar la planta de procesamiento para iniciar la producción comercial en los últimos meses del 2025.