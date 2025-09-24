Buenaventura impulsa una cartera de proyectos diversificada y mira oportunidades en el exterior.
Para Compañía de Minas Buenaventura, el 2025 es un año clave por el estimado inicio de producción de su proyecto de oro San Gabriel (Moquegua), considerado como la “columna vertebral” de su negocio aurífero en los siguientes años. Sin embargo, en paralelo, avanza con el proyecto de cobre Trapiche hacia una decisión importante en 2026 y el desarrollo de un portafolio amplio y dinámico en permanente revisión, con oportunidades de ventas e incorporaciones en Chile, Brasil y otros países.

