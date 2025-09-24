Leandro García, gerente general de Buenaventura, confirmó que las expectativas apuntan a producir la primera barra de oro en San Gabriel en el último trimestre de 2025, con un volumen estimado de entre 130,000 y 150,000 onzas anuales. La iniciativa demandará finalmente una inversión de capital de US$ 750 millones.

“Será la columna vertebral de la producción de oro de Buenaventura, con una vida de mina hoy de 14 años con posibilidades de expansión. Se junta con las otras minas que estamos explotando en ocho regiones del país”, comentó a Gestión en Perumin 37.

En efecto, afirmó que el objetivo es alargar la vida de mina y tener una mayor predictibilidad mejor sus inversionistas con un horizonte más largo de operaciones.

Trapiche, el siguiente proyecto de Buenaventura

Luego del inicio de producción de San Gabriel, el siguiente proyecto que avanzaría a una etapa de construcción dentro de Buenaventura es Trapiche (Apurímac). En la actualidad, la empresa se encuentra en plena elaboración del estudio de factibilidad de dicha iniciativa de cobre.

“Debería estar culminándose en diciembre del próximo año. A partir de ahí, se tomará la decisión de ir adelante con el proyecto o no”, mencionó García, tras indicar que consecuentemente en 2026 tendrían una decisión clara sobre la viabilidad de avanzar hacia la etapa de construcción y producción.

Por la envergadura de la inversión que demandaría (entre US$ 1,500 millones y US$ 1,800 millones), Buenaventura indicó anteriormente que asociarse con otra empresa para ejecutar Trapiche era una opción. Ahora, el ejecutivo anotó que la solidez financiera actual les permitiría concretar la iniciativa por sí solos.

Sin embargo, reconoció que apoyarse en algún socio que tenga más conocimiento en yacimientos como Trapiche también sería importante. “Estamos abiertos a cualquier alternativa que sea de aprendizaje para ambas partes, el desarrollo del proyecto, el entorno y área de influencia”, remarcó.

Añadió que no han recibido propuestas concretas ni han salido a buscarlas, pero sí han recibido acercamientos de empresas interesadas en conocer la situación de Trapiche y que han mostrado interés en ser consideradas si Buenaventura decide tener un socio.

Portafolio dinámico: ventas y compras en Perú

Consultado por los cambios que tendría el portafolio de Buenaventura, García recalcó que apuntan a consolidar una cartera amplia, pero también dinámica. En ese sentido, tras ventas de operaciones puntuales en 2024, destacó la importancia de ser flexibles para cumplir con las nuevas necesidades y regulaciones.

“Nuestro objetivo es alargar la vida de mina, que sean rentables, sostenibles; y si algunas de estas minas no cumplen con los lineamientos que nos hemos puesto podrían salir del portafolio. Todo está en revisión, buscamos un portafolio eficiente y diversificado en oro, plata y cobre”, manifestó.

En esa revisión, también están atentos a cualquier oportunidad de compras para cumplir las metas de producción en algunos metales a largo plazo. “Si los proyectos no están encaminados a esos minerales, estaremos alertas para completar nuestro portafolio en algún metal”, dijo.

Buenaventura tiene una cartera de proyectos con alto potencial. (Foto: Buenaventura)

Oportunidades en el exterior: Chile y Brasil

Bajo la referida expectativa, la mira no solo apunta al Perú, sino también a países atractivos para la inversión minera. En particular, apuntan a proyectos en etapas avanzadas para continuar rápidamente hacia una etapa de puesta en marcha. En su momento, la firma reveló que analizaban oportunidades en Argentina y Guyana.

“Miramos a Argentina, Chile y Brasil, que también se presenta como una buena alternativa. Guyana podría ser, le falta infraestructura y es difícil la construcción de proyectos, pero Buenaventura ha demostrado que estamos listos para enfrentar riesgos y retos”, sostuvo.

De esa manera, mencionó que buscarán seguir teniendo un balance entre producción de metales preciosos (oro y plata) con 50% y básicos con el resto, incluyendo al cobre como el principal metal. En la actualidad, Buenaventura produce el metal rojo en las minas El Brocal y Marcapunta.

“Nos sentimos cómodos con ese porcentaje. En la medida de lo posible, vemos que es una buena estrategia mantenernos así”, subrayó.

Para las nuevas iniciativas, reconoció que están abiertos a joint ventures.

Buenaventura se encuentra satisfecho con la interacción que hay con Antofagasta Minerals.

Perspectivas y la participación de Antofagasta

En el segundo trimestre de 2025, Buenaventura reportó resultados mixtos. La producción de oro de la compañía registró una caída de aproximadamente 19 % respecto al mismo periodo de 2024, al pasar de 33,819 a 27,344 onzas en sus operaciones directas. En contraste, la producción de plata aumentó significativamente, superando los 3.56 millones de onzas, impulsada por la consolidación de Yumpag y el reinicio de Uchucchacua.

Por su parte, la producción de cobre se mantuvo relativamente estable en torno a las 13,194 toneladas métricas, similar al año anterior, aunque por debajo de niveles históricos.

Hacia los siguientes meses, García afirmó que las perspectivas son positivas no solo por el nivel de precios de los minerales.

“Tenemos mejoras, optimizaciones, mejoras de costos, que nos permiten estimar un mejor ebitda y volumen de ventas, así como una visión más positiva de Buenaventura dentro del mercado peruano”, anotó.

Sobre la participación de Antofagasta Plc (Grupo Luksic) en Buenaventura, el ejecutivo manifestó que los casi dos años de tener a esa empresa chilena en el Directorio han sido positivos para la minera peruana.

“Ellos tienen dos directores en nuestro Directorio, nos han apoyado mucho en la estrategia que hemos planteado como management. Estamos muy satisfechos con la interacción que hay, aportan nueva visión y seguimos bastante entusiasmados con estos nuevos aires”, finalizó.