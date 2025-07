Ahora, Buenaventura presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) su Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS), con el objetivo de introducir mejoras puntuales al plan de exploración. En detalle contempla, por un lado, la aclaración y optimización de los procedimientos para la colocación del suelo orgánico durante la etapa de cierre del proyecto, y por otro, la modificación del plan de monitoreo post-cierre, con el fin de fortalecer la evaluación ambiental una vez concluidas las actividades de exploración.

Según detalló el ITS, estas acciones se desarrollarán dentro del área de influencia ambiental directa y el área efectiva del proyecto, ambas debidamente definidas en el estudio técnico y con una línea base ambiental ya aprobada.

Buenaventura presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) su Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS), con el objetivo de introducir mejoras puntuales al plan de exploración de Don Jorge. Foto: Buenaventura

Colocación del suelo orgánico

Respecto a la mejora en la colocación de suelo orgánico, el ITS explicó que se busca optimizar su aplicación sobre las plataformas habilitadas, con el objetivo de asegurar una recuperación eficiente y ambientalmente adecuada.

Explicó que, actualmente, el proyecto cuenta con siete plataformas ubicadas en ecosistemas de césped de puna y pajonales, asentadas sobre suelos clasificados como Asociación Sugcha–Calacollo y Consociación Sugcha. Estas zonas presentan diversas características en cuanto a vegetación, profundidad de suelo, geoformas y capacidad de uso de tierras, lo que requiere aplicar un enfoque técnico diferenciado durante el proceso de cierre.

En ese marco, se propone reutilizar el suelo orgánico previamente removido y almacenado durante la fase de construcción, aplicándolo de manera controlada para cubrir los cortes del terreno o nivelar las superficies , de acuerdo con las condiciones específicas de cada plataforma.

Modificación del plan post-cierre

Sobre el ajuste del programa de monitoreo ambiental durante la etapa de post-cierre, el ITS indicó que, según lo aprobado en la DIA, esta etapa consideraba un registro visual de las plataformas rehabilitadas, en el marco de un cierre progresivo.

Sin embargo, debido a un error tipográfico en el texto original, se incluyó por duplicado que durante esta etapa también se realizarían monitoreos semestrales y anuales de componentes como aire, ruido, agua, suelo, biología e hidrobiología —lo cual corresponde a la etapa de exploración, no al post-cierre.

El ITS, en concreto, corrige esta imprecisión y aclara que durante el post-cierre no se realizarán monitoreos con la misma frecuencia ni alcance que durante la exploración. El seguimiento en esta fase consistirá únicamente en inspecciones visuales para confirmar la efectividad del cierre.

Cambios en el cronograma del post-cierre

La etapa de post-cierre se ha programado con una duración de 3 meses por fase, tal como fue sustentado y aprobado por la autoridad competente. Esta propuesta, aseveró el ITS, fue observada inicialmente en el proceso de evaluación de la DIA, pero posteriormente absuelta tras la presentación del cronograma detallado, el cual contempla un cierre progresivo.

Asimismo, aclaró que desde la aprobación del proyecto se han presentado tres comunicaciones previas que amplían el cronograma de cierre por dos meses cada una, permitiendo un seguimiento más amplio. Así, el cierre se ejecuta en un plazo total de 14 meses y la etapa de post-cierre se mantiene en 3 meses por fase, de acuerdo con el cronograma vigente aprobado.

Por otro lado, cabe recordar que Buenaventura estimó una inversión total de US$ 976,000 para el desarrollo del proyecto Don Jorge . Este monto contempla las etapas de construcción (US$ 100,000), exploración (US$ 700,000), cierre progresivo (US$ 90,000), cierre final (US$ 71,000) y post-cierre (US$ 15,000).

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en la DIA, el plan de exploración incluye la ejecución de sondajes en 40 plataformas, cada una con dimensiones de 10 metros de ancho por 20 metros de largo, espacio que considera la instalación de la máquina de perforación y sus componentes operativos.

Se prevé que Buenaventura detalle los avances de Don Jorge en Perumin a desarrollarse en setiembre en Arequipa. (Foto: Perumin)

Perumin y Buenaventura

Se espera que Buenaventura exponga los avances del proyecto Don Jorge, junto con otros desarrollos estratégicos, durante la convención minera Perumin 37, que se realizará del 22 al 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Cerro Juli (Arequipa) .

Una de las novedades de esta edición será la participación de Alemania como país invitado, lo que refuerza el carácter internacional del evento.

Perumin, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), es considerado uno de los encuentros más importantes del sector minero. El evento reunirá a líderes del sector público y privado en torno a espacios como la Cumbre Minera, el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (Foro TIS) y la Exhibición Tecnológica Minera (Extemin), consolidándose como una plataforma para el diálogo, la promoción de inversiones y el intercambio de conocimiento.