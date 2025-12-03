La minera canadiense Camino Minerals Corporation confirmó la recepción del pago final de US$ 1.5 millones por parte de su socio estratégico Nittetsu Mining para el proyecto de cobre Los Chapitos, en Arequipa. Se trata del sexto desembolso pactado dentro del acuerdo de participación firmado por ambas compañías en 2023.

Con este pago, Nittetsu completa los compromisos económicos establecidos para consolidar su posición en el proyecto, lo que permitirá dar paso a la estructura formal de una empresa conjunta o joint venture. Tras esta etapa, Camino mantendrá el 65% de la propiedad, además de la operación y la mitad de la producción futura durante toda la vida útil de la mina.

El proyecto de cobre Los Chapitos es considerado por Camino como una pieza clave dentro de su portafolio de exploración en Sudamérica. La empresa destaca el potencial de este depósito para convertirse en una nueva fuente de suministro cuprífero en un contexto mundial que demanda mayores volúmenes del metal.

Camino mantendrá 65% del proyecto Los Chapitos y la operación, además de 50% de la futura producción de cobre. (Foto: Camino Corp).

Campaña de perforación exploratoria en Los Chapitos

Actualmente, Camino Minerals Corporation se encuentra en plena campaña de perforación exploratoria en Los Chapitos, enfocada en zonas donde se han detectado señales de mineralización atractiva. Los trabajos se desarrollan principalmente en las áreas conocidas como Diva y La Estancia, donde estudios preliminares identificaron presencia de cobre con buenas leyes.

El programa en curso contempla aproximadamente 2,650 metros de perforación, distribuidos en 18 pozos planificados por fases. De acuerdo con las proyecciones de Camino, los trabajos continuarán hasta el primer semestre de 2026, con el objetivo de obtener más información geológica y definir el mejor diseño de desarrollo para la futura operación.

Para la compañía, avanzar hacia una joint venture o empresas conjunta (con Nittetsu) consolida un respaldo financiero y técnico que permitirá sostener el ritmo de exploración. “Continuaremos impulsando los descubrimientos en Los Chapitos con el apoyo de Nittetsu”, remarcó Jay Chmelauskas, director ejecutivo de Camino, al destacar que ya trabajan en paralelo junto con la minera japonesa en un segundo proyecto de cobre en Chile.

Continúa la campaña de perforación para confirmar el potencial cuprífero en Los Chapitos. (Foto referencial: Andina).

Emisión de nuevas acciones para el proyecto Los Chapitos

Además del financiamiento directo a Los Chapitos, Camino anunció que emitirá más de 139,000 acciones ordinarias para cumplir con un acuerdo de comisión de intermediación asociado a esta misma inversión. La operación deberá contar con el visto bueno de la TSX Venture Exchange, mercado donde cotiza la compañía.

La minera explicó que esta emisión se realizará bajo los términos ya establecidos desde 2020 con la firma Resource Play, que actuó como intermediaria. Las acciones estarán sujetas a un periodo de retención legal, conforme a las normativas vigentes en Canadá.

Con la transición hacia una empresa conjunta cada vez más cercana y una campaña de perforación activa, Los Chapitos avanza en la ruta para confirmar su potencial. Camino apuesta a que este proyecto fortalezca la presencia del Perú dentro del mapa del cobre, una industria clave para la economía nacional.

