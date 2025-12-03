La canadiense Rio Silver Inc. anunció la adquisición del proyecto Santa Rita, un activo polimetálico con presencia de plata, plomo y zinc en Huancavelica, que pasa a integrar el portafolio de su subsidiaria local Rio Plata S.A.C. La operación se cerró mediante una subasta privada por US$ 130,000, lo que le otorga a la compañía titularidad directa y sin cargas, sujeta únicamente al proceso regular de confirmación de títulos que en el país suele tomar entre dos y tres meses.

Santa Rita, con 570 hectáreas de extensión, se encuentra ubicado a unos 200 kilómetros al sureste de Lima, dentro de un cinturón mineral considerado entre los más prolíficos del país. El activo se sitúa a 55 kilómetros del proyecto María Norte —hoy principal apuesta de la empresa— y a 14 kilómetros de la mina Bethania, en operación. Se trata de una zona con operaciones subterráneas de larga vida y presencia de depósitos CRD, sigla en inglés para Carbonate Replacement Deposits, un tipo de mineralización que ocurre cuando fluidos metalíferos reemplazan rocas carbonatadas, generando cuerpos de alta ley en plata, plomo y zinc.

De acuerdo con los antecedentes históricos, Santa Rita fue explorado previamente por Inca Minerals entre 2016 y 2020, trabajo que definió un sistema CRD con más de 20 vetas de orientación este-oeste y mantos mineralizados que se interceptan a baja profundidad. La concesión retornó al Estado en 2024 por falta de pago de obligaciones anuales y quedó disponible para nueva postulación en 2025, momento en el que Rio Plata acudió al proceso de adjudicación.

Desde la compañía destacan que la adquisición consolida una visión de escala distrital. “Santa Rita se encuentra en el mismo corredor mineralizado que María Norte, y su incorporación expande de manera significativa nuestra presencia en lo que consideramos un distrito emergente de plata en el centro del Perú”, afirmó Chris Verrico, presidente y CEO de Rio Silver.

Según indicó el ejecutivo, el proceso de adjudicación garantiza la titularidad al 100% sin regalías ni compromisos posteriores, lo que —sostuvo— permite avanzar con disciplina y con un potencial de desarrollo temprano a partir de vetas de alta ley que la empresa ya está verificando en campo.

Desde la compañía destacan que la adquisición consolida una visión de escala distrital. (Foto referencial: JCB)

Próximos pasos en el distrito

Mientras avanza la aprobación bursátil final de la adquisición de María Norte, Rio Silver contempla un plan de trabajo paralelo para ambos activos. En Santa Rita, ya se encuentra en marcha el análisis metalúrgico de una muestra representativa. En simultáneo, la empresa proyecta instalar campamento, habilitar accesos y obtener permisos de explosivos, con el objetivo de avanzar exploración y preparación operativa de manera conjunta.

Uno de los factores estratégicos que destaca la compañía es la cercanía de ambos proyectos a plantas de beneficio regionales, lo que reduce los requerimientos de capital para una posible puesta en marcha y permite una ruta acelerada hacia la producción. La firma considera que este escenario cobra mayor relevancia en un contexto de precios sostenidos para la plata y una oferta internacional cada vez más ajustada.

Con Santa Rita y María Norte bajo una misma jurisdicción geológica, Rio Silver consolida una plataforma de crecimiento con continuidad mineral y sin cargas sobre la propiedad. A ello se suma acceso por carretera, presencia comprobada de vetas CRD y el potencial de exploración incremental en una región que concentra productores consolidados.

La empresa sostiene que esta combinación de factores la posiciona como una desarrolladora de plata enfocada en distrito, con un camino claro hacia fases operativas tempranas y con una base para ampliar recursos en el corto y mediano plazo.