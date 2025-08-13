La minera canadiense Rio Silver Inc. anunció cambios en las condiciones del acuerdo de adquisición del proyecto de plata y oro María Norte, ubicado en el distrito de Huachocopla, en Huancavelica, de Peruvian Metals Corp.

De acuerdo con la compañía, las modificaciones incluyen la eliminación de la regalía neta de fundición (NSR) que inicialmente se había acordado, así como un ajuste en la compensación accionaria debido a la reciente consolidación de acciones realizada el 3 de julio.

Con ese cambio, Peruvian Metals recibirá 3 millones de acciones de Rio Silver y 1 millón de derechos de compras de acciones, cada uno ejercitable a US$ 0.15 en un plazo de dos años desde la aprobación bursátil de la operación.

Además, Rio Silver realizará un pago único de US$ 22,500 a Peruvian Metals, manteniendo vigentes los pagos semestrales de US$ 25,000 hasta alcanzar un total de US$ 250,000, que continúan como “Option Payments” tras la eliminación de la NSR.

Proyecto María Norte: Rio Silver actualiza condiciones de compra a Peruvian Metals (Foto: Rio Silver).

Minería peruana muestra fortaleza

El presidente y CEO de Rio Silver, Christopher Verrico, destacó que el entorno minero peruano sigue mostrando fortaleza. “Nos impresiona la resiliencia y la visión de nuestro país anfitrión, mientras mantiene políticas mineras favorables e incentiva la inversión”, señaló.

Rio Silver es una compañía enfocada en el desarrollo de activos de metales preciosos con potencial de generar flujo de caja en el corto plazo, como parte de una estrategia orientada a minimizar la dilución y beneficiar a los accionistas.

