El objetivo de Rio Silver es explorar el potencial de recursos epitermales de metales preciosos indicado por datos históricos en el proyecto María Norte. (Foto: Stock).
El objetivo de Rio Silver es explorar el potencial de recursos epitermales de metales preciosos indicado por datos históricos en el proyecto María Norte. (Foto: Stock).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La minera canadiense anunció cambios en las condiciones del acuerdo de adquisición del proyecto de plata y oro María Norte, ubicado en el distrito de Huachocopla, en Huancavelica, de Peruvian Metals Corp.

De acuerdo con la compañía, las modificaciones incluyen la eliminación de la regalía neta de fundición (NSR) que inicialmente se había acordado, así como un ajuste en la compensación accionaria debido a la reciente consolidación de acciones realizada el 3 de julio.

Con ese cambio, recibirá 3 millones de acciones de Rio Silver y 1 millón de derechos de compras de acciones, cada uno ejercitable a US$ 0.15 en un plazo de dos años desde la aprobación bursátil de la operación.

Además, realizará un pago único de US$ 22,500 a Peruvian Metals, manteniendo vigentes los pagos semestrales de US$ 25,000 hasta alcanzar un total de US$ 250,000, que continúan como “Option Payments” tras la eliminación de la NSR.

LEA TAMBIÉN: Rio Silver venderá proyecto en Perú: African Energy tomará el 100% de Niñobamba
Proyecto María Norte: Rio Silver actualiza condiciones de compra a Peruvian Metals (Foto: Rio Silver).
Proyecto María Norte: Rio Silver actualiza condiciones de compra a Peruvian Metals (Foto: Rio Silver).

Minería peruana muestra fortaleza

El presidente y CEO de Rio Silver, Christopher Verrico, destacó que el entorno minero peruano sigue mostrando fortaleza. “Nos impresiona la resiliencia y la visión de nuestro país anfitrión, mientras mantiene políticas mineras favorables e incentiva la inversión”, señaló.

es una compañía enfocada en el desarrollo de activos de metales preciosos con potencial de generar flujo de caja en el corto plazo, como parte de una estrategia orientada a minimizar la dilución y beneficiar a los accionistas.

TE PUEDE INTERESAR:

TE PUEDE INTERESAR

Rio Silver con luz verde de comunidad para avanzar en proyecto de oro Jorimina
Rio Silver avanza negociación con comunidades para perforaciones en Niñobamba

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.