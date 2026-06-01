Alicorp es una empresa del Grupo Romero. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
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Al cierre del primer trimestre del 2026, la peruana Alicorp alcanzó ingresos por S/992 millones en su negocio de consumo masivo, lo que significa un crecimiento de S/ 71 millones en relación a las ventas que obtuvo en el mismo periodo del 2025, de acuerdo a información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Así, estos resultados refuerzan la posición de este segmento de negocio dentro del portafolio de la compañía del Grupo Romero, que además, hoy impulsa un medio a través del cual ya se transacciona el 20% de la facturación de esta división operacional.

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