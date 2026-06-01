Aldo Hidalgo, vicepresidente comercial de Consumo Masivo Perú de Alicorp, señaló que con alrededor de cinco años en el mercado, la plataforma Diadía hoy cuenta con más de 110,000 clientes a nivel país, entre bodegueros y dueños de puestos de mercado. La iniciativa fue lanzada en el 2021 en Lima y ahora se encuentra activa para el total de comercios del canal tradicional en el país.

“Hablamos de una plataforma que está performando muy bien de modo general. La adopción es muy buena a nivel nacional, muy pareja, presumiendo que quienes tienen mayor uso son los menores de 40 años, aunque también hemos observado que las personas mayores suelen apoyarse para realizar el pedido de familiares más jóvenes”, explicó el ejecutivo.

Hidalgo detalló que hoy quienes compran en el aplicativo tienen un promedio de desembolso de S/ 100 a S/ 150 en el caso de las tiendas, mientras que en puestos de mercado, este gasto aumenta a una media de S/ 200 a S/ 300 por pedido . La variación de montos se justifican en factores como surtido, tipo de negocio y misión de compra.

“Una bodega tiene un menor surtido, apuntando básicamente a reposición o una compra del día; en tanto que el puesto de mercado tiene una función de abastecimiento, con un inventario mayor de productos”, remarcó.

Dicho ticket de compra, según el ejecutivo, habría tenido mejoras en el tiempo, considerando que el uso del aplicativo permite mayor flexibilidad en cuanto a horarios de pedido y al catálogo completo a disposición, lo que conllevaría a una compra mayor. “Alrededor del 60% o 70% de los pedidos se colocan en el aplicativo después de las 6 de la tarde, cuando el bodeguero está más descansado de la rutina del día. Ello permite mirar el mix comercial con más calma y no solo pedir lo que hace falta, sino incluso otros productos que despierten curiosidad en el catálogo”, agregó.

Aldo Hidalgo, vicepresidente comercial de Consumo Masivo Perú de Alicorp. (Fotos: Alicorp Perú)

Relevancia dentro del negocio de Alicorp

Hidalgo destacó la relevancia que a lo largo de los últimos años ha ido ganando Diadía, siendo que actualmente los pedidos que se originan por medio del aplicativo significan el 20% de la facturación del negocio de consumo masivo de Alicorp. Sin embargo, la representatividad mayor la proyecta en las ventas del canal tradicional, donde ahora ya representa el 60%.

“ Probablemente, a finales del próximo año, las ventas del canal tradicional mediante el aplicativo lleguen a cifras superiores al 90%, sujeto a la adopción de la tecnología. No podríamos decir que será de un 100% porque siendo realistas siempre habría un porcentaje de la población que todavía se resista”, expresó.

Los productos más requeridos a través del aplicativo son detergentes, aceites, salsas, pastas, usualmente mercancias muy demandadas por los bodegueros. No obstante; además, del portafolio propio, en el aplicativo también se puede acceder a productos de otras compañías que tienen alianzas con Alicorp.

“Entre el 85% y 90% del catálogo es de Alicorp y el restante corresponde a socios comerciales. Por ello, podemos encontrar en Diadía productos como Cafetal, Arcor, pilas Panasonic, entre otros”, precisó.

A partir de ello, el ejecutivo sostuvo que el horizonte del aplicativo se orienta a consolidar su uso, a través de capacitaciones a los actuales y potenciales usuarios, así como a la incorporación de un programa de lealtad con beneficios adicionales para los clientes. “Hemos avanzado de manera importante con el aplicativo, pero la idea es seguir ampliando esa base de quienes hoy utilizan la plataforma para hacer los pedidos. La meta es superar ese 90% de ventas en el canal tradicional”, finalizó.

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