La peruana Alicorp, empresa del Grupo Romero, reportó, ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), ventas consolidadas por S/ 2,930 millones en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 3% frente al mismo periodo del año anterior. En el mismo lapso, la utilidad bruta ajustada alcanzó S/ 791 millones, con un aumento de 5%, mientras que el EBITDA ajustado se ubicó en S/ 459 millones, 6% por encima de lo registrado en el primer trimestre de 2025.

Los resultados del periodo incorporan la integración de Inka Crops, consolidada desde marzo, así como el efecto de la operación de Jabonería Wilson en Ecuador, adquisiciones que ampliaron el portafolio de la compañía y su presencia en mercados de la región. El crecimiento estuvo asociado principalmente a un mayor volumen de ventas en todas las unidades de negocio, además del aporte de estas recientes incorporaciones.

Consumo masivo lidera crecimiento en Perú

En el negocio de Consumo Masivo Perú, la utilidad bruta ajustada sumó S/ 415 millones, lo que representa un incremento de 16% frente al primer trimestre de 2025. En esa misma línea, el EBITDA ajustado alcanzó S/ 241 millones, con un crecimiento de 22% interanual, impulsado por iniciativas comerciales de marca y el desempeño en categorías como detergentes, jabón para lavar, aceites y cereales.

Dentro de Alimentos, destacó el desempeño de la categoría de salsas, especialmente la línea de mayonesas. En Cuidado del hogar, la categoría de detergentes alcanzó su mayor participación de mercado en los últimos 18 meses, consolidando su posición en ese segmento.

B2B e internacional: avances y contrastes

En Alicorp Soluciones (negocio B2B), la utilidad bruta ajustada fue de S/ 165 millones, 1% por debajo de lo registrado un año antes. Sin embargo, el EBITDA ajustado alcanzó S/ 103 millones, con un incremento de 4% interanual. En este segmento, las líneas vinculadas a panadería mostraron resultados positivos, con crecimientos en volumen de margarinas (15%), mantecas (15%) y harinas pasteleras (21%).

Estos resultados se dieron en un contexto en el que la compañía buscó reforzar su oferta de valor hacia clientes, aunque enfrentó una menor disponibilidad de fruta de palma durante el periodo, lo que moderó el desempeño en algunas líneas.

Alicorp adquirió el 60% de Inka Crops, incorporando marcas como Inka Chips e Inka Corn y consolidando su ingreso al negocio de snacks. (Foto: Inka Chips)

De otro lado, el negocio de Consumo Masivo Internacional registró una utilidad bruta ajustada de S/ 67 millones en el primer trimestre, con un crecimiento de 34% frente al mismo periodo de 2025. El EBITDA ajustado alcanzó S/ 14 millones, equivalente a 3.9 veces el nivel registrado un año antes. Este resultado fue impulsado principalmente por la operación de Jabonería Wilson en Ecuador, donde categorías como detergentes y lavavajillas mostraron un crecimiento en volumen.

En Bolivia, en tanto, los volúmenes de venta retrocedieron 15% interanual en un entorno marcado por distorsiones de mercado y mayor informalidad, especialmente en aceites domésticos. Pese a ello, la empresa mantuvo su liderazgo en categorías como detergentes, mantecas y margarinas.

Resultados de Acuicultura

El negocio de Acuicultura, a través de Vitapro, Alicorp registró una utilidad bruta ajustada de S/ 144 millones, lo que representa una caída de 18% frente al mismo periodo de 2025. Asimismo, el EBITDA ajustado se redujo 20%, explicado por una normalización de márgenes tras un inicio de año excepcional en 2025.

Pese a ello, los volúmenes de venta crecieron 8% interanual en el primer trimestre, en línea con una demanda sólida en mercados clave y la continuidad de la estrategia comercial. Este desempeño se dio en un contexto de mayores costos de insumos asociados a condiciones climáticas globales y disrupciones en el comercio.