Según el estudio “Rumbo al Mundial” de Worldpanel by Numerator, más del 86% de las personas planea ver los partidos del torneo, que empieza el 11 de junio, en casa. (Foto: Freepik)
Según el estudio “Rumbo al Mundial” de Worldpanel by Numerator, más del 86% de las personas planea ver los partidos del torneo, que empieza el 11 de junio, en casa. (Foto: Freepik)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

El Mundial no se juega solo en la cancha. Aunque Perú no logró clasificar, no es ajeno a la fiesta que representa el torneo a nivel global. En el país, el fútbol se vive en la mesa, en la sala y en cada compra del hogar. Según el informe “Rumbo al Mundial” de Worldpanel by Numerator, la edición de 2026 podría movilizar más de S/800 millones y generar un crecimiento de entre 10% y 15% en el consumo de productos de alta rotación. La cifra, explica la consultora, se construye a partir de comparar el gasto habitual de los hogares con el comportamiento registrado en meses mundialistas anteriores. “Lo que hemos hecho es comparar el consumo regular versus un mes donde hay mundial”, dijo Patricia Buchhammer, Advanced Analytics Manager de la firma, a Gestión.

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