Este incremento no responde únicamente a un mayor volumen de compra, sino a un cambio en la dinámica de consumo. El estudio identifica tres tipos de hogares -“apasionados”, “eventuales” y “desinteresados”- como una segmentación analítica para entender el comportamiento frente al Mundial. Según el informe, los primeros representan el 47% de los hogares, los eventuales el 32% y los desinteresados el 21%.

La vocera subraya que los dos primeros concentran la mayor parte del mercado. “Si sumas el 47% de apasionados con el 32%, tienes más del 70% de la población”, indicó. Esta proporción, según explica, permite dimensionar el alcance del evento en términos de consumo dentro del hogar.

En ese contexto, el Mundial se posiciona como uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, con un impacto que, según la consultora, puede compararse con otras campañas relevantes del calendario, aunque con características propias vinculadas al consumo en el hogar.

Entre la planificación y el impulso

El aumento del gasto no será completamente espontáneo. Según el informe, el 43% de los hogares apasionados declara que gastará más durante el Mundial, principalmente en alimentos y bebidas. Para Buchhammer, este dato refleja una intención previa de compra. “Ya te está diciendo que está planificando una compra. Probablemente su gasto lo haga con anticipación”, explicó.

Esta planificación se vincula con la necesidad de abastecerse antes de los partidos, especialmente considerando que el hogar será el principal espacio de consumo. De acuerdo con el estudio, más del 80% de los peruanos planea ver los encuentros en casa, una proporción que se eleva en los hogares más involucrados con el torneo.

Sin embargo, el comportamiento no es uniforme. Buchhammer señala que los hogares eventuales -aquellos que siguen solo partidos clave- tienden a resolver sus compras en función de la ocasión. “Probablemente en ese momento recién decidan una compra”, indicó, en referencia a decisiones de último momento vinculadas a encuentros específicos o reuniones improvisadas.

Este doble patrón -planificación anticipada y compras inmediatas- configura una dinámica de consumo que combina previsión con respuesta rápida, dependiendo del tipo de hogar.

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México, que jugará el partido inaugural, serán las sedes. (Foto: Archivo)

Más volumen, más disfrute

El Mundial también modifica el tipo de productos que se compran. Según el informe, durante el torneo se incrementa la demanda de categorías asociadas al disfrute, como snacks, bebidas y alimentos de consumo rápido, especialmente en formatos pensados para compartir.

La vocera detalla que este cambio tiene impacto en la estructura del gasto. “Los formatos grandes se llevan más o menos el 20% del gasto”, señaló, y añadió que dentro de estos predominan categorías indulgentes como gaseosas, snacks y cerveza.

Este comportamiento se explica por el contexto de consumo. Según la consultora, una parte importante de los hogares prepara sus alimentos en casa durante los partidos, lo que impulsa la compra de productos para compartir y de mayor tamaño.

En esa misma línea, el informe identifica que estas categorías de disfrute concentran una proporción relevante dentro de los formatos grandes, lo que refuerza su papel en el gasto durante el Mundial.

Una oportunidad para las marcas

El evento también abre una ventana competitiva para las marcas. Según el informe, más del 60% de los consumidores estaría dispuesto a cambiar de marca o probar una nueva si encuentra promociones relacionadas al Mundial.

Buchhammer precisa que este comportamiento no está necesariamente asociado a precios más bajos. “El hogar no está buscando un descuento. Está dispuesto a probar las marcas que le den algo que le permita esta conexión emocional con el Mundial”, mencionó.

Este escenario permite que tanto marcas consolidadas como nuevas propuestas compitan por el consumidor en igualdad de condiciones, siempre que logren vincularse con el evento. La ejecutiva enfatiza que esta apertura es transversal y responde a la disposición del consumidor a probar nuevas opciones en este contexto. “Más del 60% está dispuesto a cambiar de marca si encuentra una propuesta vinculada al Mundial”, indicó.

Además, el estudio recoge que los consumidores valoran especialmente promociones como paquetes de alimentos y bebidas, productos coleccionables o iniciativas vinculadas al Mundial, lo que amplía el tipo de estrategias disponibles para las empresas.

Cerca del 35% de los hogares más futboleros evalúa comprar televisores o equipos de sonido para mejorar la experiencia del Mundial. (Foto: ShutterStock)

Canales, tecnología y decisiones de compra

El canal de compra también influye en la captura de este gasto. Según Buchhammer, los hogares con mayor nivel de consumo tienden a concentrar sus compras en el canal moderno. “Los hogares apasionados los encontramos sobre todo en el supermercado”, indicó, lo que posiciona a estos espacios como puntos clave para la ejecución comercial.

En paralelo, el Mundial impulsa el uso de canales digitales. Según la consultora, el consumo durante los partidos estará cada vez más vinculado a soluciones prácticas como e-commerce, aplicativos y canales directos como WhatsApp, que permiten resolver compras en menor tiempo.

El impacto también alcanza a categorías fuera del consumo masivo. Buchhammer señala que el 35% de los hogares apasionados evalúa adquirir dispositivos como televisores, equipos de sonido o celulares. “Dos de cada cinco apasionados van a comprar algún dispositivo”, precisó, destacando una oportunidad adicional para el retail.

Finalmente, el estudio también recoge cambios en la forma en que los consumidores toman decisiones. “Tenemos un shopper más intencional: voy con una intención a comprar un determinado producto en un canal determinado”, explicó Buchhammer, al referirse a un comportamiento que combina planificación, valor percibido y elección de canal.

LEA TAMBIÉN: FIFA eleva compensación a clubes por ceder a sus internacionales para Mundial 2026