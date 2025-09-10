En diálogo con Gestión, José Oropeza, socio director de Impronta Research, señaló que hoy se observan dos grandes tendencias de consumo. Por un lado, la cerveza sigue consolidándose como la bebida de mayor consumo por los peruanos, con mayor incidencia en Lima (73%) y en el norte del país (65%), siendo los adultos de 26 a 65 años quienes más la consumen. Por otro lado, destacó el crecimiento de las bebidas RTD (ready to drink), es decir, cócteles preparados y listos para consumir. “En los últimos cinco años ha venido escalando ganando preferencia entre los consumidores”, argumentó.

De acuerdo al estudio, a agosto de 2025 las RTD ya se ubican como la tercera categoría de mayor consumo, con un empate técnico frente al whisky (31% y 30%, respectivamente) . Oropeza recordó que en 2023 un análisis similar mostraba al ron y al vodka por encima de estas bebidas, lo que refleja el rápido ascenso de la categoría.

Para el experto, hoy existe una “guerra interesante” entre tres bebidas que compiten por el mismo consumidor tales como whisky, ron y las RTD (ready to drink). Estas últimas destacan especialmente entre los jóvenes, mientras que el whisky y el ron suelen tener mayor arraigo en públicos de más edad y con mayor poder adquisitivo.

“Estamos hablando de un segmento joven que busca principalmente practicidad, y eso es justamente lo que ofrecen las RTD: bebidas listas para consumir, con buen sabor, variedad y conveniencia. Por eso vemos que muchas marcas, incluso aquellas consolidadas en categorías como vodka, ron o vino, han desarrollado líneas de productos RTD en sus portafolios”, explicó.

En los últimos años, además, esta categoría se ha ido diversificando. “Hoy participan muchas más marcas: inicialmente eran algunas locales, luego se sumaron más empresas nacionales y, posteriormente, ingresaron marcas internacionales”, comentó. Este escenario amplía el abanico de opciones para los consumidores y les permite salir de lo tradicional, como la cerveza, o incluso del pisco, que se mantiene como la segunda bebida más consumida en el país con el 36% de las preferencias.

En detalle, el estudio reveló que el 69% del consumo de las RTD corresponde a personas de 26 a 45 años, siendo una bebida especialmente valorada por el público femenino, que representa el 37% de su consumo . En contraste, el whisky tiene un mayor uso entre peruanos de 42 a 55 años, con un 42%, y alcanza su punto más alto en el sector socioeconómico A, donde llega al 56%. El ron, en cambio, se asocia más a un consumo masculino (30%).

Aumentan las personas que no consumen alcohol

Un hallazgo relevante es el crecimiento de quienes deciden no beber alcohol, especialmente entre los más jóvenes. El reporte de Impronta reveló que el 23% de la población declara no consumir bebidas alcohólicas, es decir, casi una cuarta parte del total. Este porcentaje ha mostrado un ligero aumento en los últimos dos años, pasando de 20% en 2023 a 23% en 2025 .

Lo interesante, según el especialista, es dónde se concentra este fenómeno, el 44% de quienes no consumen alcohol pertenece al grupo de 18 a 25 años.

“Lo que notamos es que las generaciones más jóvenes son mucho más conscientes en temas de salud, practican deportes y prefieren productos más saludables. También cuentan con mayor información al respecto. Por eso, este tipo de bebidas pasa para ellos a un segundo plano. Algo similar ocurrió con el consumo de cigarrillos, ya que la generación X fue la última en consumirlos de manera intensa y, desde entonces, su uso ha caído, siendo reemplazado por otros dispositivos, como los vapes”, acotó.

Preferencias a la hora de comprar

En promedio, los peruanos consumen tres tipos de bebidas alcohólicas: cerveza, pisco y RTD. Esta última se ha convertido en la preferida del 10% de los consumidores, desplazando al pisco (6%), aunque todavía lejos de la cerveza, que mantiene el 67% de preferencia.

Para Oropeza, las RTD están ganando espacio porque se adaptan a múltiples ocasiones de consumo . “Uno puede encontrarlas fácilmente en una tienda de conveniencia y consumirlas de inmediato. En cambio, el whisky o el pisco requieren un contexto distinto, un ritual de consumo más elaborado”, precisó.

La categoría muestra buen desempeño en todos los niveles socioeconómicos y se destaca entre el público joven de 18 a 25 años (18% de preferencia), con mayor fuerza en el sur del país (16%).

Sin embargo, el especialista consideró difícil que las bebidas RTD alcancen a la cerveza en el corto plazo . “La diferencia está en el precio. El costo por mililitro de la cerveza es más bajo, mientras que el de las RTD es mayor porque tienen un porcentaje de alcohol más alto. Son productos que responden a ocasiones distintas de consumo”, dijo. La pesquisa también analizó la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los peruanos. Aunque el 47% lo hace de manera ocasional, un 16% consume entre dos y tres veces por semana, con mayor concentración en Lima y el norte del país , a diferencia de otras regiones.

Según el experto, este perfil se acerca al de un “heavy consumer”. “La prevalencia en Lima y el norte responde más a factores culturales que a ocasiones específicas de consumo. En contraste, el centro y el oriente presentan hábitos distintos, mientras que el sur se configura como una plaza atípica, con dinámicas propias y diferentes al resto del territorio nacional”, detalló.

¿Cuál es el día favorito para beber? El 86% de peruanos señaló que el momento propicio para consumir bebidas alcohólicas son los fines de semana , mientras que un 12% afirmó que puede hacerlo cualquier día de la semana, de lunes a domingo. “Este porcentaje corresponde a quienes mantienen un consumo interdiario”, precisó.