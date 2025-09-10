¿Cómo consumen alcohol los peruanos? El último informe de Impronta Research traza un panorama de sus hábitos. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Para nadie es un secreto que el consumo de alcohol es parte de los hábitos de los peruanos: al menos 7 de cada 10 afirma beber alguna bebida alcohólica. Según el último estudio de Impronta Research, con datos actualizados a agosto, la cerveza se mantiene como la preferida, elegida por el 65% de los consumidores. Sin embargo, otras opciones comienzan a ganar espacio en la preferencia del público, acompañadas por una nueva tendencia que viene sumando adeptos con el paso del tiempo. ¿Cómo consumen los peruanos bebidas alcohólicas?

