Entrevista a Franco Cabachi, organizador de Clase Maestra, en el Hotel Intercontinental (Miraflores). / FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Entrevista a Franco Cabachi, organizador de Clase Maestra, en el Hotel Intercontinental (Miraflores). / FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

‘Perú es clave’, dicen los jóvenes que —en medio de debate—, parecen consumir menos alcohol que otras generaciones. Nuestro país, reconocido como hub gastronómico y destino turístico de primer nivel, también se ha consolidado en los últimos años como centro de la coctelería en Sudamérica. El dinamismo es tal que uno de los eventos más importantes del sector proyecta mover más de S/ 10 millones este año.

TE PUEDE INTERESAR

Bares y restaurantes se “libran” de exigencias ilegales, ¿de qué se trata?
El culto a los licores: La experiencia sensorial de 3 bares limeños
Bares con temática mexicana en Perú: la apuesta de Chingón, Rosa Mezcal y Mala Muerte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.