El 52% de los compradores del CyberWow son mujeres, con una edad promedio de 29 años. | Foto: Pexels
El 52% de los compradores del CyberWow son mujeres, con una edad promedio de 29 años. | Foto: Pexels
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Redacción Gestión
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El volumen de ventas del CyberWow, en su edición de abril de 2026, tuvo un incremento de más del 169 % versus las cuatro semanas previas. Asimismo, más de 3.1 millones de tarjetas realizaron transacciones en comercio electrónico durante los días del evento, lo que representa un aumento del 57 % en comparación con el mismo mes del 2025, informó e (IAB Perú), gremio de la industria publicitaria y digital en el país.

De acuerdo con los datos reportados por Niubiz, un cliente gastó 28% más durante los días del CyberWow, pasando de S/163 a S/209, respecto a las semanas previas.

El CyberWow registró un crecimiento de más de 161% en ventas en su edición de noviembre de 2025. Foto: Andina/ Difusión.
El CyberWow registró un crecimiento de más de 161% en ventas en su edición de noviembre de 2025. Foto: Andina/ Difusión.
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Comportamiento de compra

Según cifras de G&L Data Plus y Question Pro, el 52% de los compradores del CyberWow son mujeres, con una edad promedio de 29 años. Si bien Lima concentró el 71 % del tráfico total, en provincias esto va creciendo en cada evento.

El 65% de los consumidores planea realizar compras durante el CyberWow 2026.
El 65% de los consumidores planea realizar compras durante el CyberWow 2026.
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Perfil del comprador y motivaciones

Ahora bien, de acuerdo con un informe de Question Pro, el CyberWow es conocido por cerca del 75% de los internautas y el 50% de los shoppers realizó compras en la edición de noviembre de 2025.

En esa línea, el 51% de los compradores del CyberWow son mujeres, con una edad promedio entre 30 y 49 años. Mientras que en términos socioeconómicos, predominan los niveles C (47%), seguidos por D (28%) y A/B (26%).

Asimismo, el 57% busca productos nuevos o diferentes, el 39% aprovecha beneficios financieros y el 36% realiza compras anticipadas o adquiere regalos.

Los principales factores que impulsan la compra destacan los descuentos y la entrega gratuita de productos.

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