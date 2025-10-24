Los compradores miran electrodomésticos en la megatienda Casas Bahia en Sao Paulo, Brasil, el lunes 5 de mayo de 2025. Los fabricantes chinos de electrodomésticos y equipos electrónicos han aumentado su enfoque en la economía más grande de América Latina desde la elección del presidente estadounidense Donald Trump.
Agencia Bloomberg
MercadoLibre Inc. anunció una alianza con la empresa brasileña Grupo Casas Bahia SA para impulsar el comercio electrónico en el país, con la cual la competencia en el mercado digital de América Latina ha entrado en una nueva fase.

