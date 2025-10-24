Las compañías firmaron una alianza a largo plazo que permitirá que el portafolio principal de Casas Bahia —que incluye electrodomésticos, productos electrónicos y muebles— esté disponible en la plataforma de MercadoLibre, según un comunicado enviado al regulador.

Las acciones de Casas Bahia llegaron a subir hasta 17% en la bolsa de Sao Paulo tras el anuncio, su mayor alza intradía en más de un mes.

El acuerdo se produce poco después de que Amazon.com Inc. intensificara su apuesta por el segmento de comercio electrónico en Brasil al eliminar todas las tarifas logísticas del programa Fulfillment by Amazon (FBA) para los vendedores.

El analista de Citigroup Inc. Joao Pedro Soares calificó el acuerdo entre MercadoLibre y Casas Bahia como inesperado pero positivo, al resolver un desafío de larga data para MercadoLibre: la falta de socios externos que ofrezcan productos grandes y voluminosos en la categoría de electrónica de consumo.

MercadoLibre y Casas Bahia tendrán acceso recíproco a sus redes logísticas.

“Para los productos grandes, nuestra logística es mejor, mientras que para los más pequeños, MercadoLibre tiene mayor experiencia”, dijo en una entrevista el director ejecutivo de Casas Bahia, Renato Franklin.

“Nos enorgullece dar la bienvenida a Casas Bahia a nuestra plataforma”, afirmó Fernando Yunes, vicepresidente sénior y jefe de MercadoLibre en Brasil, en un comunicado. “La llegada de una marca histórica, con una sólida conexión con los consumidores, refuerza nuestro compromiso de seguir desarrollando y fortaleciendo el comercio electrónico en Brasil”.

Las compañías no revelaron los términos financieros del acuerdo.

La alianza comenzará en noviembre, antes del evento de compras del Black Friday.

“Casas Bahia es una marca muy reconocida y uno de los mayores actores del sector, aunque ha tenido dificultades financieras. Esperamos que contribuya con una amplia gama de productos”, agregó Soares, de Citi.