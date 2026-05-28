Ollanta Humala acusa a Concepción Carhuancho de validar colaboración eficaz de Martín Belaunde pese a fallos de Bolivia sobre su extradición. Foto: Andina.
Ollanta Humala acusa a Concepción Carhuancho de validar colaboración eficaz de Martín Belaunde pese a fallos de Bolivia sobre su extradición. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El interpuso una denuncia penal contra el por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, según documentos ingresados al el pasado 22 de mayo.

La denuncia se refiere a actuaciones del magistrado en el Expediente N.° 249-2015, relacionado con la Carpeta Fiscal N.° 69-2015, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, según se consigna en el documento presentado por Humala.

En el documento, el exmandatario —actualmente recluido en el penal de Barbadillo— solicita que se abra una investigación preliminar contra el magistrado por haber aprobado la colaboración eficaz de Martín Belaunde Lossio, pese a que, según sostiene, el despacho judicial había sido notificado sobre resoluciones de la justicia boliviana que rechazaban la solicitud peruana de ampliación de extradición del exasesor.

LEA TAMBIÉN: Defensa de Ollanta Humala cuestiona fallo judicial: Precedentes eran determinantes

A través de su cuenta en X, Humala señaló que el juez habría sido notificado “en dos oportunidades” sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. “Poco a poco, la verdad se abre paso”, escribió el exjefe de Estado al anunciar la presentación de la denuncia.

¿Qué resolvió la justicia boliviana?

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia declaró improcedentes los pedidos formulados por el Estado peruano para ampliar la extradición de Martín Belaunde Lossio por el presunto delito de lavado de activos agravado. La decisión quedó consignada en el Auto Supremo N.° 215/2022 y en el Informe LETRADO-SP-INF-061/2023.

Según la resolución, las autoridades bolivianas consideraron que su competencia sobre Belaunde Lossio culminó con su entrega al Perú en 2015, en cumplimiento del Auto Supremo N.° 51/2015. Bajo ese criterio, el tribunal concluyó que no correspondía aplicar el Artículo XVIII del Tratado Bilateral de Extradición, debido a que el investigado ya no se encontraba bajo jurisdicción ni custodia de Bolivia.

LEA TAMBIÉN: Ollanta Humala: Poder Judicial mantiene ejecución de condena de 15 años de cárcel

Casos alcanzados por la decisión

La decisión de la justicia boliviana impacta en cuatro investigaciones que se desarrollan en el Perú y en las que figura Martín Belaunde Lossio: los casos Ollanta-Heredia, Catache, Colegio Fitzcarrald y Corporación Asia SAC.

De acuerdo con la documentación remitida al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público informó sobre el resultado desfavorable de las gestiones realizadas ante Bolivia. Las comunicaciones fueron canalizadas mediante los Oficios N.° 4292-2024 y N.° 14973-2024, con participación de la fiscal adjunta suprema Cecilia Hinojosa Cuba.

TE PUEDE INTERESAR

Ollanta Humala pide participar en audiencia contra jueces que ordenaron su prisión anticipada
Defensa de Ollanta Humala cuestiona fallo judicial: Precedentes eran determinantes
Ollanta Humala: Poder Judicial mantiene ejecución de condena de 15 años de cárcel

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.