El expresidente Ollanta Humala interpuso una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, según documentos ingresados al Ministerio Público el pasado 22 de mayo.

La denuncia se refiere a actuaciones del magistrado en el Expediente N.° 249-2015, relacionado con la Carpeta Fiscal N.° 69-2015, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, según se consigna en el documento presentado por Humala.

En el documento, el exmandatario —actualmente recluido en el penal de Barbadillo— solicita que se abra una investigación preliminar contra el magistrado por haber aprobado la colaboración eficaz de Martín Belaunde Lossio, pese a que, según sostiene, el despacho judicial había sido notificado sobre resoluciones de la justicia boliviana que rechazaban la solicitud peruana de ampliación de extradición del exasesor.

A través de su cuenta en X, Humala señaló que el juez habría sido notificado “en dos oportunidades” sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. “Poco a poco, la verdad se abre paso”, escribió el exjefe de Estado al anunciar la presentación de la denuncia.

He interpuesto denuncia penal contra el Juez Richard Concepción Carhuancho, por los delitos de abuso autoridad y prevaricato. Al descubrirse que aprobó la colaboración eficaz de Martín Belaunde, en nuestro caso; pese a haber sido notificado, en dos oportunidades, sobre la… pic.twitter.com/lrrNANVMhA — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) May 27, 2026

¿Qué resolvió la justicia boliviana?

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia declaró improcedentes los pedidos formulados por el Estado peruano para ampliar la extradición de Martín Belaunde Lossio por el presunto delito de lavado de activos agravado. La decisión quedó consignada en el Auto Supremo N.° 215/2022 y en el Informe LETRADO-SP-INF-061/2023.

Según la resolución, las autoridades bolivianas consideraron que su competencia sobre Belaunde Lossio culminó con su entrega al Perú en 2015, en cumplimiento del Auto Supremo N.° 51/2015. Bajo ese criterio, el tribunal concluyó que no correspondía aplicar el Artículo XVIII del Tratado Bilateral de Extradición, debido a que el investigado ya no se encontraba bajo jurisdicción ni custodia de Bolivia.

Casos alcanzados por la decisión

La decisión de la justicia boliviana impacta en cuatro investigaciones que se desarrollan en el Perú y en las que figura Martín Belaunde Lossio: los casos Ollanta-Heredia, Catache, Colegio Fitzcarrald y Corporación Asia SAC.

De acuerdo con la documentación remitida al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público informó sobre el resultado desfavorable de las gestiones realizadas ante Bolivia. Las comunicaciones fueron canalizadas mediante los Oficios N.° 4292-2024 y N.° 14973-2024, con participación de la fiscal adjunta suprema Cecilia Hinojosa Cuba.