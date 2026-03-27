Humala Tasso fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, tras recibir aportes irregulares en campañas presidenciales. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Humala Tasso fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, tras recibir aportes irregulares en campañas presidenciales. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundada , quien cumple una pena de 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos agravado.

Según la decisión del Poder Judicial, el riesgo de que algo negativo ocurra no cambia debido a factores como la posible larga condena, la seriedad de los hechos, los lazos internacionales, el poco arraigo familiar y la falta de pruebas de empleo estable.

La defensa legal de, con base en los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema.

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Además, insistieron en que Ollanta Humala “es la única persona detenida por aportes a campañas políticas y que una sala constitucional había establecido en noviembre del año 2025 que la decisión de disponer la ejecución inmediata de la sentencia fue inconstitucional“.

Ollanta Humala purga carcelería en base de la Diroes. Foto: difusión
Ollanta Humala purga carcelería en base de la Diroes. Foto: difusión

En esa línea, el Ministerio Público se opuso al pedido del exmandatario y aseguró que no hay una variación sustancial de los presupuestos evaluados anteriormente.

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De esa manera,

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