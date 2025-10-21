El TC dejó sin efecto la acusación contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, por lo que podría llegar a las elecciones 2026 sin ningún proceso judicial. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
El TC dejó sin efecto la acusación contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, por lo que podría llegar a las elecciones 2026 sin ningún proceso judicial. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
Carlos Hinostroza Sánchez
Carlos Hinostroza Sánchez

El caso ‘Cocteles’, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a su fin. El último lunes, el Tribunal Constitucional (TC), por mayoría, dejó sin efecto la investigación y acusación del Ministerio Público en su contra, por el financiamiento irregular de sus campañas electorales del 2011 y 2016.

