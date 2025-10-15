Si bien la sentencia del TC no es vinculante para la Corte Suprema, no deja de generar preocupación por su contenido.
Si bien la sentencia del TC no es vinculante para la Corte Suprema, no deja de generar preocupación por su contenido.
Únete a nuestro canal
César Puntriano
César Puntriano

Escribe: César Puntriano, socio principal en el Estudio Muñiz

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.