Octubre no es un mes cualquiera: es el mes morado para lo católicos y además marca el inicio operativo de la temporada de lluvias en gran parte de la sierra y la selva, y la transición definitiva desde el estiaje en varias cuencas. Es el momento de convertir el pronóstico en decisiones: dónde invertir en prevención, cómo programar riego y siembra, qué mantener en carreteras y qué asegurar en energía y servicios. Cuando el clima cambia de fase, la economía que se adelanta gana ventaja.

En agricultura, octubre es el mes bisagra entre la planificación y la ejecución. En valles andinos, las primeras precipitaciones habilitan siembras escalonadas; la clave es hacerlo con eficiencia hídrica y sanitaria. Donde el suelo llega exhausto del estiaje, conviene priorizar parcelas con mejor retención, protección de laderas y drenajes parcelarios simples para evitar anegamientos tempranos. La elección de semilla y calendario responde, esta vez, menos a la costumbre y más a la ventana de lluvia efectiva: escalonar siembras reduce el riesgo de perder toda la campaña frente a un evento extremo de noviembre. Para la agroexportación, octubre es mes de logística fina: caminos afirmados, limpieza de canales, contratos de transporte flexibles y stock mínimo de insumos críticos (fertirriego, repuestos) para no detener la cadena.

En infraestructura y transporte, cada milímetro de agua que no encuentra salida se convierte en costo. Las ciudades de sierra y selva deben llegar a las primeras tormentas con alcantarillas, cunetas y bocas de tormenta limpias; los municipios que comprenden esto reducen de inmediato gastos en descolmatación de emergencia y horas-hombre perdidas en tráfico. En red vial, octubre exige conservación por niveles de servicio: cuadrillas y maquinaria preposicionadas, taludes protegidos con cunetas y disipadores, y protocolos claros de cierre-apertura por umbrales de lluvia. Una vía abierta 24 horas antes vale más que cualquier “atención de emergencia” tardía.

Para energía, octubre es el puente hacia la temporada húmeda. Las hidroeléctricas comienzan a ver aportes crecientes, pero aún no sostenidos; la operación prudente manda: revisar curvas de embalse, programar mantenimiento terminado antes del pico de lluvias y asegurar respaldos (térmico/renovable) para cubrir demanda en picos industriales. Las empresas intensivas en energía deberían cerrar coberturas y contratos ahora, no cuando la demanda y las restricciones climáticas estrechen márgenes.

El sector privado tiene una oportunidad de mercado clara. Ferreterías y retail de construcción ligera están en su mejor ventana para techumbres, sellantes, canaletas, bombas de achique y equipos menores de drenaje. En servicios, crece la demanda de mantenimiento preventivo para comercios, plantas y edificios: limpieza de azoteas, revisión de tableros eléctricos y puesta a punto de grupos electrógenos. Para microempresarios, octubre es “mes de kits”: impermeables, botas, linternas, multiherramientas y botiquines; la estacionalidad bien leída se traduce en rotación y caja.

En seguros y finanzas, la enseñanza de todos los octubres es la misma: tarificar con pronóstico y exigir prevención. Las coberturas multirriesgo agrícola y las pólizas por exceso de lluvia o deslizamientos funcionan mejor cuando el asegurado acredita drenajes, techumbres y protocolos; el siniestro que no ocurre es la verdadera eficiencia del sistema. Para gobiernos subnacionales, octubre debiera cerrar tres tareas de bajo costo y alto impacto: tableros públicos diarios de limpieza de drenajes y puntos críticos atendidos; preposicionamiento de maquinaria y combustible; contratos de conservación vial activables por umbral de lluvia, no por papeleo.

La gestión del riesgo también es comunicación. Las primeras lluvias sorprenden a quien no fue informado. Mensajes simples y repetidos —rutas alternativas, puntos de evacuación, teléfonos de reporte— reducen pérdidas y angustia. En zonas con riesgo de huaicos, la comunidad debe reconocer señales tempranas: aguas turbias, ruidos inusuales en quebradas, fisuras recientes en laderas. No es alarmismo: es alfabetización climática básica.

Octubre, en suma, no es tiempo de discursos, sino de logística. El país entra a una nueva fase meteorológica (y política por azares del destino) y con ella se mueven agro, transporte, energía, retail y seguros. Lo que hoy se deje listo —drenajes, taludes, siembras, coberturas— ahorrará muchos soles en noviembre y diciembre. Y, sobre todo, mantendrá la economía operando cuando el cielo decida probar nuestras decisiones.

El clima no espera. Octubre recompensa a quien llega preparado.