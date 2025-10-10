Tener a los bancos peruanos con estos niveles de desempeño no es un logro alcanzado de la noche a la mañana. (Foto: Julio Reaño@photo.gec)
Tener a los bancos peruanos con estos niveles de desempeño no es un logro alcanzado de la noche a la mañana. (Foto: Julio Reaño@photo.gec)
Únete a nuestro canal
David Lizama
David Lizama

Escribe: David Lizama, jefe de Análisis y Estrategia en Renta4 SAB

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.