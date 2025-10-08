En contraste, el criterio del Tribunal y de la Corte Suprema reconoce que el intangible ya genera un gasto deducible en el ejercicio en que se empieza a utilizar en la generación de rentas gravadas. (Foto: GEC)
En contraste, el criterio del Tribunal y de la Corte Suprema reconoce que el intangible ya genera un gasto deducible en el ejercicio en que se empieza a utilizar en la generación de rentas gravadas. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Orlando Marchesi
Orlando Marchesi

Escribe: Orlando Marchesi, socio principal de PwC Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.