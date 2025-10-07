En los últimos meses, el sol peruano ha gozado de un desempeño robusto, operando a niveles no vistos desde junio del 2020. (Foto: El Comercio)
En los últimos meses, el sol peruano ha gozado de un desempeño robusto, operando a niveles no vistos desde junio del 2020. (Foto: El Comercio)
Únete a nuestro canal
Marco Montejo
Marco Montejo

Escribe: Marco Montejo, Rates Trader Associate Lead BBVA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.