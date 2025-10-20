El Tribunal Constitucional (TC) del Perú decidió archivar el conocido “caso Cócteles” relacionado con Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, tras un hábeas corpus presentado por su defensa para dejar sin efecto las investigaciones y el juicio por presunto lavado de activos en la financiación de campañas políticas del 2011 y 2016.

La excandidata presidencial era investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y opuesto a lo establecido en la Constitución Política.

El TC evaluó un habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, que argumentó que los hechos imputados no eran delitos al momento en que ocurrieron y que la figura de lavado de activos se definió legalmente solo después de esos actos.

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dijo que “se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito”.