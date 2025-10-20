Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Tribunal Constitucional (TC) del Perú decidió archivar el conocido “caso Cócteles” relacionado con , tras un hábeas corpus presentado por su defensa para dejar sin efecto las investigaciones y el juicio por presunto lavado de activos en la financiación de campañas políticas del 2011 y 2016.

La excandidata presidencial era investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y opuesto a lo establecido en la Constitución Política.

El TC evaluó un habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, que argumentó que los hechos imputados no eran delitos al momento en que ocurrieron y que la figura de lavado de activos se definió legalmente solo después de esos actos.

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dijo que “se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito”.

TE PUEDE INTERESAR

Caso Cócteles: PJ dispuso que Keiko Fujimori afronte sin ninguna restricción proceso penal
Caso ‘Cócteles’: TC incorpora a la Fiscalía en habeas corpus presentado por Keiko Fujimori
Poder Judicial declara nulo el auto de enjuiciamiento a Keiko Fujimori en caso Cócteles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.