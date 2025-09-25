Días antes de ser suspendida en el cargo de fiscal de la Nación por el plazo de 6 meses, Delia Espinoza solicitó a la Corte Suprema de Justicia la declaración de ilegalidad del partido político Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori.

De acuerdo con el pedido de Espinoza, dicha agrupación política desarrolla actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales.

LEA TAMBIÉN: Gobierno cuestiona pedido de la Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular

Al ser consultado por este recurso, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, remarcó que será el Poder Judicial el que determine si procede o no y que su institución “tiene que continuar con la acción” bajo criterios de objetividad.

No obstante, consideró que “no ha visto una razón” para la presentación de dicha demanda.

“Porque como ya lo indiqué en algún momento, yo no he visto una razón para interponer esta demanda, ese requerimiento, pero si es que está, si es que hay fundamentos al respecto, pues tiene que continuar”, indicó el último miércoles a radio Exitosa, tras precisar que aún no ha podido leer el documento.

Añadió que, de encontrarse indicios que den razón a la acusación impulsada por Espinoza, procederán sin ningún problema, al recordar que “el criterio de la Fiscalía es unitario”.

¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA?

En su demanda, Espinoza acusó a Fuerza Popular de promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, entre otros, así como de perseguirlos.

Además, responsabilizó a dicho partido de promover la exclusión de congresistas de su bancada por razón de disidencia política y libertad de conciencia, de exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del Conflicto Armado Interno de 1990 al 2000, así como de ”legitimar la violencia" como método para la consecución de objetivos políticos.

Frente a ello, pidió a la Corte Suprema que se cancele la inscripción de Fuerza Popular del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y en cualquier otro. De esta manera, quedaría fuera de la carrera electoral.