En vías de medir el dinamismo comercial, ¿cuántas licencias de funcionamiento otorgó el municipio en el 2025?

En el 2025 hemos entregado 674 licencias de funcionamiento y en el 2024 fueron 723. Si bien existe una leve contracción, creemos que no es significante y está dentro de las proporciones naturales del mercado. Los rubros que más tienen interés por estos permisos son restaurantes, salones de belleza, consultorios médicos, cafeterías, servicios profesionales diversos; además, de minimarkets y bodegas.

¿Qué situación es la que está impulsando a un mayor crecimiento de estos negocios?

Principalmente, la atención con bienes y servicios a los nuevos vecinos que han venido a instalarse en San Borja, más allá del cliente tradicional, este crecimiento alude mucho al nuevo comprador sanborjino que busca su comodidad y que llega con los diferentes proyectos inmobiliarios que aterrizan en el distrito.

En esa línea, ¿cuántos proyectos inmobiliarios se desarrollan actualmente en el distrito?

A este momento tenemos aproximadamente 180 proyectos inmobiliarios en ejecución y 170 próximos a iniciar obras en el corto plazo. Es decir, son 350 proyectos, cuyos permisos se están dando de manera ordenada y sostenible, teniendo en cuenta que el 95% de estas iniciativas son residenciales de mediana altura (de 8 a 10 pisos), diseñados bajo criterios que priorizan la calidad de vida y la integración con el entorno urbano.

¿Esta cantidad de proyectos está en línea con la oferta que normalmente recibía el distrito?

Afrontamos un panorama estable, considerando que hubo épocas en el que aún cuando había una explosión de construcciones más importante que las de ahora, el crecimiento no era del todo ordenado y casi que se escapaba de las manos.

¿A este panorama de estabilidad inmobiliaria suma el que San Borja quizá no cuente con mucha oferta en áreas?

Creo que está más vinculado a un poco más de cautela por parte de los inversionistas, la situación política ha hecho que las inversiones sean más mesuradas también. No observamos que se haya detenido el interés, pero sí que está más controlado.

¿Cuál es el precio promedio por m2 de un terreno en San Borja?

No podemos dar un precio exacto, pues es variable por la clasificación de áreas, tenemos sectores A, B, C, D y E. Solo podríamos decir que con un precio quizá más elevado tenemos la zona clasificada como A que es el área directamente al sur del Cuartel General del Ejército.

¿En qué zonas se ubican los proyectos que están llegando al distrito?

Se encuentran dispersos por casi todo el distrito; por ejemplo, los proyectos de inversión de salud (Clínica Internacional, Sanna, entre otras) están en la zona de la Avenida Guardia Civil. Cerca tenemos la zona comercial más potente, como es el áre del centro comercial La Rambla, en límite con Javier Prado y Aviación, donde se están haciendo desarrollos privados en restaurantes, locales comerciales y banca. Adicional, tenemos un proyecto grande que está en proceso de evaluación, ubicado en la avenida José Gálvez Barrenechea, frente a la avenida Angamos. Es un proyecto del Grupo Intercorp de 25.000 m2 de terreno, el cual contará con oficinas corporativas para uso propio y dos tiendas anclas.

¿En qué zonas de San Borja se ha identificado potencial de crecimiento?

Existen, aunque para encontrarlos tenemos que hacer un reajuste firme en la zonificación y en el cambio de uso de los sueldos. Por ejemplo; tenemos unos terrenos en la esquina de las avenidas Aviación y Canadá, la cual es una zona muy deprimida porque está lotizada con terrenos pequeñitos que han sido construidos y están tugurizados. Si tuviéramos la oportunidad de cambiar radicalmente la zonificación y el uso de esos sueldos, promoveriamos la construcción por inversionistas, con la posibilidad de una renovación urbana radical, que beneficiaría a todos, incluido a propietarios.

Alcalde de San Borja, Marco Álvarez. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

Inversiones en San Borja

¿Cuánto es lo que este año el distrito de San Borja recibirá en inversión privada?

La inversión privada debería superar los S/ 400 millones anuales, principalmente, aludiendo a desarrollos inmobiliarios residenciales; expansión y modernización de clínicas y centros médicos; el comercio en formato medianos y de conveniencia, así como los emprendimientos personales o familiares.

¿Hay algún otro sector en el que se muestre oportunidades de crecimiento?

Sí. Se ha empezado a desarrollar construcciones vinculados al negocio de coworking, la cual es una forma relativamente nueva para San Borja, pues si bien se avanzó con esta propuesta en otros lugares, en el distrito recién se ha empezado. Hemos visto con satisfacción que Comunal ha inaugurado un edificio completo para este tipo de negocio, que consiste en el alquiler de espacios para oficinas temporales; en tanto, que confiamos en la apuesta de otras empresas.

A la fecha, ¿ya se ha hecho presente el interés de otros operadores con este tipo de negocio?

Comunal tiene otro proyecto en las inmediaciones de la avenida Angamos, que todavía se encuentra en desarrollo.

En cuanto a retail, ¿hay en camino nuevos desarrollos?

Estamos en contacto con los funcionarios de Real Plaza Primavera (Grupo Intercorp) para un proyecto de expansión de nuevos locales comerciales en altura, porque ellos todavía tienen la posibilidad de crecer. Algo similar sucede con el centro comercial La Rambla (Grupo Breca), con terrenos aledaños que tienen los propietarios. En ambos casos se tratan de nuevas inversiones, a partir de la posibilidad de crecer que tienen estos centros comerciales.

El distrito al igual que otros destaca por los comercios de restaurantes, ¿cuántos corredores gastronómicos se identifican?

En la avenida Angamos tenemos una importante oferta, igual que en la avenida Rosa Toro que se ha consolidado con las propuestas en cevicherías. La zona de la avenida Aviación es otro, con oferta en comida asiática y el centro comercial La Rambla; además, de la avenida San Luis. A ello, también sumemos la zona de Real Plaza Primavera en los últimos tiempos. Las ofertas son variadas, con negocios que muchas veces parten del respaldo de una cadena o de la propuesta local.

El dato

En otro momento, el burgomaestre emplazó al Ministerio de Vivienda a solucionar un problema que desde hace más de cinco años aqueja a los sanborjinos. Se trata de los rezagos que quedó en algunas zonas del distrito, como la avenida Boulevard, tras realizar trabajos de instalación de tuberías de agua potable para abastecer a Villa El Salvador. “Desde que culminaron las obras se empezaron a producir hundimientos importantes que cada vez son más delicados y peligrosos. El Ministerio de Vivienda conoce de esta problemática y no hemos logrado ser escuchados ni que se haga nada al respecto”, enfatizó.