San Borja es un destino clave de inversiones. (Foto: Municipalidad de San Borja)
Mayumi García
San Borja es una zona clave de cara a grandes holding, los cuales en este distrito han situado a varias de sus operaciones, como es el caso del Grupo Breca (La Rambla, Clínica Internacional); Grupo Intercorp (Real Plaza Primavera, farmacias, cines, entre otros); Auna (Clínica Delgado, Oncosalud); entre otros. Así, a 10 meses de dejar el cargo, el burgomestre Marco Antonio Álvarez, en diálogo con Gestión, comenta sobre las fortalezas empresariales de este distrito, los proyectos de inversión privada en camino y los desafíos aún pendientes en algunas zonas.

