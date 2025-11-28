La ampliación de La Rambla San Borja responde al plan de crecimiento del centro comercial y a la necesidad de ajustar su oferta a la demanda del público en la zona. (Foto: Urbanova).
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El brazo inmobiliario del Grupo Breca, Urbanova, anunció que , incorporando nueve nuevos locales comerciales. El proyecto inicia operaciones con una vacancia cercana a 0 y refuerza la presencia del centro comercial en categorías como hogar, librería, juguetería, moda y gastronomía. ¿Qué marcas han llegado al nuevo espacio?

La empresa informó que Dollarcity, Luvaro, The Coffee, Origin Toys y Milano Bags se encuentran entre las marcas que han ingresado.

José Carlos Leigh, director de negocios de Urbanova, afirmó que la ampliación responde al plan de crecimiento del centro comercial y a la necesidad de ajustar su oferta a la demanda del público en la zona. La estrategia apunta a consolidar a La Rambla como un espacio capaz de concentrar servicios y comercios en un mismo punto dentro del clúster comercial que Urbanova desarrolla en San Borja.

A lo largo de 2025, el centro comercial incorporó a su mix marcas como OPI, Bucle, Max Factor, Covergirl y En los próximos, meses se sumarán Applebee’s e Ibero Librerías. Con esta expansión, La Rambla San Borja busca reforzar su posición dentro del mercado limeño mediante una oferta más amplia y alineada con los segmentos de mayor demanda en su área de influencia.

Entre las marcas que ingresan a La Rambla San Borja figuran Dollarcity, Luvaro, The Coffee, Origin Toys y Milano Bags.
Las otra “movidas” de Urbanova

En septiembre último, Paseo Begonias, el complejo desarrollado por , amplió su propuesta culinaria con la inauguración de dos nuevos conceptos: Casa Sarao y Melt. Con estas incorporaciones, la zona gastronómica del espacio supera ya las 20 alternativas, consolidándose como un ecosistema que reúne a miles de oficinistas, vecinos, turistas y visitantes en el corazón de San Isidro.

Casa Sarao, respaldado por el chef peruano Jorge Muñoz, presenta una propuesta de cocina española, mientras que Melt apuesta por el comfort food con clásicos americanos a la parrilla y un brunch disponible durante todo el día. Estos restaurantes se suman a una oferta diversa que incluye nombres como , Olivia, Maras, Rutina y Barrio.

La nueva área gastronómica complementa al food hall Popurrí, inaugurado en el primer trimestre de 2025, que ocupa 1,500 m² y concentra 14 propuestas lideradas por reconocidos chefs como Hajime Kasuga, Flavio Solórzano, Emilio Macías, Palmiro Ocampo, Pablo Profumo y Christian Bravo.

