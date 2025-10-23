El mercado del fitness en el Perú ha experimentado una notable diversificación. Ya no solo participan los gimnasios tradicionales: los hoteles, clubes, constructoras y condominios han incorporado espacios de entrenamiento como parte de su propuesta de valor.
Crosland, grupo empresarial con más de seis décadas de trayectoria en el mercado peruano y una facturación anual superior a los US$ 100 millones, avanza firmemente en su proceso de diversificación. Reconocido por su presencia en sectores como maquinaria pesada, motocicletas, gastronomía y construcción, el conglomerado ve en su recientemente incorporada línea de negocio enfocada en el bienestar y la actividad física una unidad de gran potencial. Con la representación exclusiva en el país de las marcas internacionales Life Fitness y Hammer Strength, la compañía apuesta por posicionarse en un sector en expansión.

