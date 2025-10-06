Según el reporte internacional Shoe Count, la marca ya ocupa el tercer lugar en las principales competencias locales —la Lima 42K y la Media Maratón de Lima—, y su objetivo es consolidarse como número uno en el país. (Foto: Asics)
Según el reporte internacional Shoe Count, la marca ya ocupa el tercer lugar en las principales competencias locales —la Lima 42K y la Media Maratón de Lima—, y su objetivo es consolidarse como número uno en el país. (Foto: Asics)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Fundada en Japón en 1949, Asics ha logrado consolidarse como una de las marcas más influyentes del sector deportivo, especialmente en calzado e indumentaria deportiva. Esta posición se sustenta, sobre todo, en el desarrollo tecnológico aplicado al running. En la actualidad, la firma está presente en más de 150 países y factura más de US$ 4,000 millones anuales. En el mercado peruano, Asics es representada por la operadora uruguaya Gretel, con la que abrió su primera tienda física en 2024 y ahora busca sostener un plan de expansión para los próximos años.

TE PUEDE INTERESAR

Multimarca The Box impulsa su crecimiento en mayor rentabilidad y analiza más tiendas
Skechers abre dos tiendas en Lima y anuncia e-commerce propio en Perú
Gretel y su expansión descentralizada: más tiendas Crocs y nuevas marcas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.