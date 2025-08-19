San Isidro cuenta con dos ejes en el que se desarrolla importante actividad comercial.(USI)
San Isidro cuenta con dos ejes en el que se desarrolla importante actividad comercial.(USI)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

La relevancia que tiene San Isidro con sus dos ejes comerciales (San Isidro Empresarial y San Isidro Financiero) es un aspecto cada vez más explotado por los desarrolladores de edificios corporativos, quienes actualmente no solo ejecutan proyectos con enfoque en el alquiler de oficinas, sino también en la renta de locales comerciales. Binswanger, a través de su reporte de “Placas comerciales en edificios de oficinas” de este distrito, otorga mayores luces sobre esta oferta, los precios y los rubros con potencial de crecimiento en estos espacios.

TE PUEDE INTERESAR

Tras superar a WeWork, Comunal va por más: expande presencia y capta a inmobiliarias
Perú en la mira de inmobiliarias chilenas con inversiones por US$ 200 millones en 2025
Los principales reclamos contra inmobiliarias: ¿en qué casos te pueden devolver lo pagado?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.