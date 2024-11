De este modo, el estudio de la consultora reveló que en Lima existen 48,234 m2 de áreas comerciales situados, principalmente, en el primer piso o en el nivel del acceso de 68 edificios del segmento prime. En concreto, San Isidro, concentra el 53% del área comercial total; seguido en menor medida de Miraflores (16%); además de Surco y La Molina (12%).

“Este tipo de oferta empezó a tomar fuerza a partir del 2009 y 2010, años del boom inmobiliario con nuevas propuestas de proyectos que incluían como base una placa comercial en los edificios”, explicó Sandro Vidal, director del área de Consultoría e Investigación de RE Propiedades.

El especialista sostuvo que la propuesta de las inmobiliarias estuvo impulsada por la frecuente demanda de productos y servicios que genera el flujo orgánico de los ocupantes de los propios edificios; además, de una mayor rentabilidad en lo que corresponde a renta o venta de un local comercial en relación al precio de una oficina.

“Un local comercial en renta podría costar, dependiendo de la ubicación y tipo de edificio entre 70% y 80% más que el alquiler de una oficina. Por ejemplo, la renta promedio de locales comerciales está en US$ 24 por m2, llegando en algunos casos incluso a US$ 30, mientras que el alquiler de una oficina por m2 está en US$ 16″, precisó.

Restaurantes, los favoritos

Con un área promedio de 300 m2 por local, en la actualidad los negocios que se alojan en estas áreas de los edificios son variados; sin embargo, es la venta de alimentos la que lidera las preferencias, especialmente, restaurantes (cafeterías, comida rápida, pizzerías, entre otros) con un 37.8% del área total ocupada.

A una importante distancia del rubro de restaurantes, el segundo lugar corresponde a locales destinados a salud y cuidado personal (gimnasios, centros odontológicos, cosméticos, venta de suplementos nutricionales, laboratorio clínico, entre otros), los cuales se ubican con un 15% del inventario general.

“Los establecimientos que también han tenido un buen arranque en torno a ubicación y expansión, son las tiendas de conveniencia. Sin embargo, su presencia en relación a restaurantes, por ejemplo, aún es bajo en los edificios corporativos por los metrajes que demandan, oscilantes generalmente entre 150 y 200 m2 frente a los restaurantes, cuyos espacios pueden estar en 400 o 500 m2″, explicó Vidal.

Por el contrario, el experto indicó que son las agencias bancarias —que en su objetivo por fortalecer su presencia digital—, en algunos casos, han dejado locales que tenían en edificios corporativos.

¿Se vienen más locales comerciales?

A partir de una vacancia actual de 4,073 m2 en locales comerciales, Vidal manifestó que el inventario total se mantendría estable a corto plazo, dado que tras la entrega de dos edificios prime este 2024 (en San Isidro y en Miraflores aún pendiente), no se han anunciado la construcción de nuevas edificaciones de este tipo.

“La oferta en cantidad en m2 para locales comerciales en edificios corporativos no tendría variación hasta que se reanude la construcción y entre al mercado mayor oferta en nuevos desarrollos. Hasta entonces, la actividad comercial de estos edificios continuará su dinamismo con el ingreso y salida de locatarios”, expresó.

Actualmente, el 87% de los 68 edificios prime existentes en Lima incluyen plataformas comerciales en sus primeros niveles. “En promedio, dependiendo de la planta, pueden haber cuatro locales comerciales en un edificio”, finalizó Vidal.

El dato

En general, son 161 locales comerciales en edificios de oficinas prime que están operativos, alcanzando una vacancia de 23 locales.

