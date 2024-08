Aissa Lavalle, country manager de Cushman & Wakefield, manifestó que aproximadamente un 50% de los operadores de almacenes han optado por “construir especulativamente”, reduciendo los periodos de entrega de seis meses a forma inmediata incluso.

“Deben ser unos 7 u 8 operadores que ya no tienen el espacio en tierra, sino que están construyendo lo que denominamos la nave y la losa y, con ello, están saliendo a ofrecer al mercado. Por el contrario, antes se esperaba tener el compromiso con el cliente para construir y entregarlo entre 4 a 6 meses, dependiendo del área demanda”, explicó Lavalle.

Según la ejecutiva, dicha decisión de parte de los operadores podría ser arriesgada, pero considerando el nivel de colocación de metros cuadrados (m2) que se dan mensualmente, termina por convertirse en un “plus” para las empresas que requieren de los espacios en un corto plazo. De momento, identificó que los desarrolladores que están ejecutando estas construcciones se sitúan en Lurín, Villa El Salvador y el Callao.

“No podríamos especificar qué porcentaje de la oferta de cada operador está construido, pues es variable. Sin embargo, sí podríamos adelantar que es una tendencia que puede ir en crecimiento, sujeto al dinamismo del mercado”, remarcó la ejecutiva.

Situación del mercado

De acuerdo al reporte de almacenes de Cushman & Wakefield, al cierre del primer semestre del 2024, la colocación neta acumulada es de 53,277 m2, significando una variación positiva de 14% en comparación con el segundo semestre del año pasado. Así, durante este periodo el inventario del mercado logístico se incrementó en 67,497 m2 debido a la incorporación de nuevos espacios de almacenes Clase A con una altura entre 12 y 14 metros.

En detalle, el 96% de este nuevo inventario se incorporó en la zona sur (Lurín y Villa El Salvador) con la expansión de Aldeas Logísticas en Villa El Salvador y las nuevas etapas (4 y 5) de Megacentro Industriales Sur en Lurín. En tanto, Almacenes Central Huachipa sumó 2,500 m2 al inventario en la zona este.

Respecto a la tasa de vacancia, en este periodo fue de 10.5%, lo que implica un leve incremento del 0.4 puntos porcentuales en comparación al segundo semestre del 2023. Dichos resultados se deben al ingreso de un nuevo inventario de almacenes como oferta especulativa en la zona sur y zona este (Ate Vitarte y Huachipa). Los submercados de Lurín y Villa El Salvador mostraron una disponibilidad de 14.3% y 2.2% respectivamente. Mientras, en la zona este, Ate Vitarte mantiene el 100% de ocupación, a la vez que en Huachipa, la vacancia cerró en 1.8%.

De otro lado, el precio de alquiler pedido promedio se reportó en US$ 6.1 por m2, entre almacenes Clase A y B, con rangos entre US$ 5.1 y US$ 8.5 m2 En relación al semestre pasado, el precio de renta para centros logísticos Clase A se incrementó ligeramente 1.7% cerrando en US$ 6.1 m2, mientras el precio de almacenes clase B disminuyó en 3.2% y cerró en US$ 6 m2.

Proyecciones

De cara al segundo semestre, la superficie que se encuentra en construcción alcanza los 66,870 m2 de espacios logísticos. Así, en la zona sur Aldeas Logísticas entregará 25,000 m2, mientras en el Callao se estima que 41,870 m2 surjan del desarrollo de la primera etapa del Parque Logístico Callao.

Actualmente, existen más de 526,462 m2 en proyecto distribuidos en las principales zonas logísticas, representando la zona sur y el Callao el 88% de esta superficie. A la vez, se estima que un nuevo desarrollador ingrese al mercado con 22,381 m2 en la zona sur durante el próximo año.

El dato

Requerimiento. Los almacenes son demandados, generalmente, por empresas de consumo masivo, seguido de otros rubros como salud.

Compromiso. Los contratos que se suscriben tienen como periodos mínimos un año, pero pueden ser convenios de entre tres a cinco años.

