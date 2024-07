¿Prevén más inversiones en el Perú además de la expansión del Muelle Sur en el Callao?

Ya hemos anunciado una gran expansión y estoy deseando comunicar otra. Mi equipo me va a enseñar algunos planes. Les he pedido que me entreguen documentos para que yo pueda convencer al directorio. Decidimos invertir aquí porque detectamos potencial. Fuimos la primera compañía en hacerlo en un país que no tenía un terminal de contenedores. La política no me interesa. Quien venga no puede destruir eso. Aquí hay oportunidades y nos vamos a quedar a largo plazo.

¿Cuánta área disponible hay para crecer en el Callao?

Se podría doblar la actual capacidad de la terminal.

¿Cuál es la posición del puerto respecto a otros que manejan?

Somos los más rápidos en producción. En capacidad, no. El Callao está en el top 8 de los 94 puertos que tenemos, de los pocos que mueven casi tres millones de TEU. Es el primero en la costa oeste del Pacífico Sur.

¿A qué retos se enfrentan?

A ser más eficientes con las nuevas tecnologías.

¿Cuáles son los planes en Paita?

La capacidad es suficiente para el negocio hoy. Pero si, por ejemplo, vemos que la capacidad llega a 85%, vamos a expandirnos.

¿Van a invertir en nuevas tecnologías en el norte?

No lo podemos especificar porque ahí hay composición accionarial de un socio y de nosotros. Se verá en el tiempo.

Además del movimiento de carga, ¿en qué otras líneas de negocio están?

Antes del 2016 solo operábamos en el puerto. No teníamos el negocio de logística. Pero decidimos involucrarnos en supply chain y ofrecer un servicio end-to-end. Desde ese año hasta hoy hemos invertido cerca de mil millones de dólares fuera del terminal. Eso quiere decir que ahora tenemos una compañía de feeders para llevar carga de nuestros puertos a otros. Hemos invertido en grandes operaciones logísticas en África, donde tenemos 600 camiones y 200 almacenes. Incluso vamos de la granja hasta el mercado.

¿Van a entrar a algún nuevo eslabón de la cadena logística en el Perú?

En el 2018 adquirimos una empresa que cumple esa función, y nos ha ido bien. Y hace año y medio empezamos una compañía de freight forwarding. Al término del 2024 movilizaremos alrededor de 10.000 contenedores end-to-end. Estamos analizando que nuestro negocio de feeders pueda situarse también en el Perú.

¿Para todo tipo de carga?

Contenedores de corto alcance para ayudar a la conectividad de las líneas navieras desde la costa oeste hacia Asia o Europa.

¿Para cuándo se proyecta esto?

Lo estamos evaluando.

¿Ya funciona en otras operaciones de Latinoamérica?

Sí, en República Dominicana.

Sultan Ahmed bin Sulayem es economista de la Universidad del Temple en Estados Unidos. (Foto: Fernando Criollo)

Hub regional

¿Qué opina sobre el comercio marítimo en el país?

Va a crecer mucho, hay muchas oportunidades. El Perú se convertirá en un hub en la región. El país tiene muchas cosas buenas, como tratados de libre comercio, y es muy productivo en agricultura y minería. Las políticas de gobierno también son buenas; no me puedo quejar.

¿Y en cuanto a la logística?

Quizá sería bueno tener ferrocarriles, porque permiten movilizar la carga más rápido. Impulsamos el feedering, porque nos permite atender a otros mercados.

¿Cuánto más calcula que podría crecer el comercio de la cuenca del Pacífico en los próximos años? ¿De qué factores dependería?

Solo puedo hablar del pasado. DP World Callao creció 11% entre el 2022 y el 2023, y 20% entre el año pasado y este.

¿A qué responde el crecimiento?

A los fundamentos del país y a la ubicación del Callao.

¿Cuáles son las proyecciones para el puerto?

Es muy arriesgado dar números.

Puentes de comercio

¿Cómo están optimizando el tiempo en sus operaciones?

Estamos buscando nuevas rutas para evitar demoras. Por ejemplo, en Asia vamos por el mar Negro. Los retrasos en el mundo van a continuar. Por eso estamos invirtiendo en logística. China tiene la iniciativa de franjas y rutas (terrestres y marítimas), con lo que invierte en puertos alrededor del mundo para que los productos chinos lleguen a Europa, Asia y África.

¿Han identificado nuevas rutas?

Ya existen rutas terrestres; por ejemplo, a través de Pakistán para ir a Afganistán y, de ahí, a Irán, Iraq y Turquía. Hoy exportamos carga a países a los que, por cualquier motivo, no se puede llegar por carretera. Tratamos de buscar caminos nuevos en África y estamos intentando hacerlo en Latinoamérica. Encontramos la forma de hacer los envíos por mar, trenes, camiones, ferrocarriles, todo. Por eso tenemos oficinas, ya no solo puertos, para ayudar a nuestros clientes a encontrar soluciones: nuevas rutas, uso de camiones, barcos, trenes… Están en Piura, Colombia y en Ecuador (Guayaquil y Quito). Para finales de año vamos a tener 180 oficinas en el mundo.

¿La compañía va a cambiar de nombre?

No.

Pero no están solo en puertos.

Hacemos todo, pero el puerto es la clave y necesita complementos.

¿Sus oficinas en Latinoamérica van a estar interconectadas?

Daré un ejemplo. Tenemos una iniciativa llamada “puentes de comercio” (trade bridges). Empezamos juntando a nuestros puertos en Maputo, en Mozambique, en Dubái y en la India. Hablamos con los comerciantes y les preguntamos qué necesitan vender. Al cabo de tres meses, el valor total de intercambio superó los mil millones de dólares. Eso nunca ha pasado. ¿Qué sucedió? Alguien en Mozambique quería comprar algo, pero no lo encontraba, y alguien en la India no tenía un comprador, así que los conectamos.

Haremos lo mismo en Latinoamérica. Preguntaremos a los comerciantes peruanos, colombianos, ecuatorianos y de otros países qué están vendiendo y comprando. Así se crea el comercio. Ya lo hemos hecho con envíos de galletas y cerámicas a través de nuestras oficinas. Sorprende cuánto comercio puede darse. Uno de los problemas en la región es que el comercio es muy bajo.

¿Cómo lidian con los problemas geopolíticos que afectan el tránsito marítimo?

La logística puede verse afectada por muchos factores, pero el comercio es resiliente. Hay problemas geopolíticos y proteccionismo, pero siempre existe una forma de fomentar el intercambio. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos hay desafíos con los impuestos. Entonces, China mira hacia África y otros países. El mercado se expande. La interferencia en la cadena de suministro no afecta al comercio.

Sultan Ahmed bin Sulayem también se desempeña como chairman de la Corporación de Puertos, Aduanas y Zonas Francas. (Foto: Fernando Criollo)

¿Se ha fortalecido el intercambio comercial entre Latinoamérica y Emiratos Árabes Unidos?

Creo que está creciendo. El Perú necesita mayor participación en exhibiciones de, por ejemplo, productos agroindustriales. Soy optimista con las proyecciones comerciales. Uno de los indicadores clave para la construcción de un puerto es el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Si crece 1%, la carga en el puerto avanzará 3%. Por eso queremos impulsar parques industriales, pues aumentarán el PBI. Eso hacemos en Dubái, la India, Senegal, Egipto, y lo queremos implementar aquí también.

¿Cuándo?

Lo estamos evaluando. Queremos empezar con uno.

¿Tienen el área identificada?

Sí, cerca del aeropuerto.

¿Dónde manejan parques industriales?

Tenemos en Reino Unido, Ecuador, India, Pakistán, República Dominicana, Egipto, Senegal y más países.

¿El Perú sería el próximo mercado?

Lo estamos estudiando. Aquí tenemos dos de nuestros cuatro negocios: puertos y logística. Nos falta agregar parques industriales y servicios marítimos. Queremos ver estas actividades en todos los puertos del mundo. La buena noticia es que tenemos una gran base de datos de clientes con los que he trabajado durante 40 años. Puedo ir a cualquiera de estas compañías y, si les digo que tengo un parque industrial en el Perú, vendrán conmigo. ¿Por qué? Porque me conocen y han crecido conmigo. Hay confianza. Eso no se puede comparar con alguien con quien no se ha hecho negocios antes. Yo tengo credibilidad.

¿Entonces por qué dice que aún está evaluando el proyecto?

Siempre hay que estudiar. Planea tu trabajo y trabaja tu plan [plan your work and work your plan]. Primero hay que tener un plan que ofrecerle al cliente.

